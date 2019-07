J-Ax risponde alla stampa | non lavora più dopo gli attacchi a Salvini? “Forse nei sogni

Fondi russi alla Lega : nemmeno Vannucci - il terzo italiano all’incontro di Mosca - risponderà ai pm : nemmeno Francesco Vannucci, il terzo uomo dell'incontro al Metropol di Mosca, risponderà alle domande dei pm. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, esattamente come Gianluca Savoini e Gianluca Meranda, gli altri due esponenti della Lega seduti al tavolo con i funzionari del Cremlino. E nel frattempo l'opposizione continua a chiedere trasparenza.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Salvini non risponde alla richiesta di informativa. Il Pd occupa commissioni : seduta sospesa : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nicchia, svicola, non risponde. Insomma, non vuole andare in Parlamento a riferire sul caso dei presunti Fondi russi per la campagna delle Europee. Nonostante le sollecitazioni del premier Conte e del vicepremier Luigi Di Maio, il capo del Viminale tace di fronte alla richiesta formale di un’informativa presentata dal Partito Democratico. Che quindi, dopo la protesta in Aula, stoppa i lavori ...

Fondi russi alla Lega - Savoini non risponde ai magistrati. Salvini : «Innocente fino a prova contraria» : Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della...

Savoini non risponde ai magistrati sul caso dei fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. “La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell’auto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: “Non vado avanti col freno tirato”. Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Fondi Russi alla Lega - Savoini non risponde ai pm |Conte : "Salvini riferisca in Parlamento" : Ha scelto di avvalersi dellafacoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano , il leghista presidente dell'associazioneLombardiaRussia indagato per corruzione internazionale.

Fondi russi alla Lega - Di Maio : “Quando il Parlamento chiama il politico risponde”. Gentiloni : “Salvini non può fare ministro” : La presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato che alla cena del 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin Gianluca Savoini era stato invitato dall’esponente della Lega Claudio D’Amico. Matteo Salvini aveva detto di non saperne nulla. Il Pd chiede ai presidenti di Camera e Senato “un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto ...

