Il Silenzio dell’Acqua rinnovato per una seconda stagione

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 23 luglio 2019) Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini - Ildell'Acqua Ildell'Acqua continuerà. La fiction dai toni thriller, con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, è stata rinnovata per una, che andrà in onda su Canale 5 nel 2020. Ne dà notizia Il Piccolo. Le riprese dei nuovi episodi, ambientati nel fittizio Castel Marciano, cominceranno lunedì 16 settembre e si concentreranno nelle località di Muggia e Duino, in Friuli Venezia Giulia. Alla regia della fiction ci sarà ancora Pier Belloni, mentre la sceneggiatura verrà firmata da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti. Questi ultimi, già presenti nel primo ciclo, verranno affiancati dalle new entry Giorgio Nerone e Fabrizio Bettelli (il primo è anche autore del soggetto di serie, il secondo ha firmato invece la sceneggiatura di due puntate). L'agente della squadra omicidi Luisa Ferrari e il

