Cambiamenti climatici | il Comune di Genova dichiara lo stato di emergenza climatica 

Cambiamenti climatici : rimuovere CO2 dall’atmosfera può aiutare - ma occorre un’enorme spinta in innovazione : Le tecnologie che consentono di rimuovere la CO2 dall’atmosfera possono giocare un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’Accordo di Parigi, così come sottolineato anche dal Rapporto Speciale dell’IPCC sulle possibilità di limitare l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5°C. Finora gli studi effettuati su questo tema si sono concentrati sui modi biologici di assorbire anidride ...

Coldiretti : “Nel 2019 dimezzato il miele in Italia - le api soffrono per i Cambiamenti climatici” : La produzione nazionale di miele è praticamente dimezzata nella prima parte della campagna produttiva 2019. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea che mostrano che quest’anno la sola produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese che in termini economici significa una riduzione dei ricavi per gli apicoltori pari a circa 73 milioni di euro. ...

Con i Cambiamenti climatici cambia la mappa agricola : l’ulivo delle Alpi e l’avocado di Calabria ne sono la prova : L’innalzamento delle temperature sta modificando la mappa delle coltivazioni in Italia. E’ quanto dichiarato da Coldiretti, che segnala una nuova distribuzione impensabile fino a qualche anno fa. L’ulivo, ad esempio, tipicamente mediterraneo, si è ora spostato a ridosso delle Alpi; allo stesso tempo in Sicilia e in Calabria sono arrivate le piante di banane, avocado e di altri frutti esotici Made in Italy, mai viste prima nel ...

Cambiamenti climatici - Merkel : “Greta ha spinto la Germania a fare di più” : “La serietà con cui Greta e molti, molti giovani ci hanno detto che si tratta della loro vita“, “questo ci ha portati ad occuparci” della crisi climatica “in modo più deciso“: lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando che il suo governo ha aumentato gli impegni e gli obiettivi per affrontare l’emergenza grazie alla mobilitazione di bambini, ragazzini e giovani, organizzati da ...

La relazione tra meteo estremo e Cambiamenti climatici : il caso della Groenlandia e dei cani da slitta che camminavano nell’acqua : Gli eventi meteo estremi stanno diventando sempre più comuni. Recentemente, un’ondata di caldo record in Groenlandia è diventata virale grazie all’immagine di cani da slitta che camminavano nell’acqua lì dove avrebbe dovuto esserci del ghiaccio. La foto è stata scattata da Steffen Olsen dell’Istituto meteorologico Danese. I ricercatori dovevano recuperare i loro strumenti di monitoraggio e le loro stazioni meteo nella Groenlandia ...

Cambiamenti climatici - è giusto fare figli con questa minaccia? : Mentre l’Istat certifica la débacle demografica del nostro paese, cui solo l’immigrazione in parte dà risposta, per le giovani donne italiane c’è un altro dubbio che si pone nella scelta, già difficile, di fare o meno un figlio. Come se non bastasse il lavoro precario e sottopagato, come se non bastassero la carenza di asili e l’instabilità dei rapporti, molte di loro ora hanno una nuova, grandissima paura: mettere al mondo un figlio in un mondo ...

Cambiamenti climatici - vitale il ruolo dei fiumi : a rischio la sicurezza alimentare e la biodiversità : Alterando il corso naturale dei fiumi, il cambiamento climatico comprometterà l’accesso alle risorse idriche, la produzione alimentare, la biodiversità (a causa del cambiamento climatico i pesci di acqua dolce si sono già ridotti in media dell’83% dal 1970 a oggi), la produzione di energia e molte operazioni commerciali. fiumi sani sono dunque cruciali per la sopravvivenza delle specie ittiche di acqua dolce che forniscono proteine ...

I Cambiamenti climatici e la corsa folle ai condizionatori : sempre più gas serra per combatterne gli effetti : Un nuovo studio, tutto italiano, appena pubblicato su Environmental Science and Policy, dimostra che in assenza di politiche mirate ed efficaci, molte famiglie si affideranno ai condizionatori per adattarsi ai cambiamenti climatici, rischiando di generare ancora più emissioni di gas ad effetto serra. La ricerca, guidata da Enrica De Cian, professoressa dell’Università Ca’ Foscari Venezia e ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui ...

Cambiamenti climatici - “facciamo causa allo Stato italiano per costringerlo ad attuare politiche efficaci” : Non solo manifestazioni, cartelli, tam tam su Facebook. Contro le inadempienze rispetto al cambiamento climatico e al rischio di un aumento di 4 gradi delle temperature entro fine secolo, c’è chi ha deciso di fare direttamente causa allo Stato italiano. Sono un gruppo consistente di associazioni, comitati territoriali, singoli cittadini, che stanno promuovendo in tutta Italia la campagna “Giudizio Universale”. Una vera azione legale che ...

I Cambiamenti climatici minacciano il Terzo Polo - l’area con più neve dopo le regioni polari : workshop mondiale a Pechino : Il ‘Terzo Polo‘ è una regione di alta quota che copre l’Altopiano del Qinghai-Tibet e le aree circostanti, compreso l’Himalaya. Il nome Terzo Polo deriva dalla quantità di neve e ghiacciai che custodisce, superiore a ogni altra parte del mondo dopo i Poli Nord e Sud. È anche la sorgente dei 10 principali fiumi dell’Asia, inclusi il Fiume Azzurro, il Fiume Giallo, l’Indo e il Yarlung Zangbo. I cambiamenti ...

Cambiamenti climatici - la soluzione non è hi-tech : dobbiamo tornare alle basi e piantare alberi : Gli scienziati ci spiegano che per salvarci dai Cambiamenti climatici provocati dal riscaldamento globale non abbiamo bisogno di tecnologie particolarmente sofisticate, ma dovremmo tornare alle nostre stessa basi: la natura. Gli esperti spiegano infatti che per recuperare dovremmo piantare milioni e milioni di ettari di territorio: ecco quanto e dove.Continua a leggere

Cambiamenti climatici : mitigare i rischi e cogliere le opportunità : I Cambiamenti climatici stanno influenzando profondamente le scelte industriali, di consumo e di investimento, oltre al nostro stile di vita. In questo contesto, ANRA ha scelto di aderire al progetto DeRisk-Co (Disclosure, Measurement, Management and Mitigation of Climate Change Risk for Companies), promosso dalla FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei, con lo scopo di accrescere la conoscenza dei rischi connessi al cambiamento climatico, ...

Cambiamenti climatici - il dannoso impatto dei video online : quelli pornografici rappresentano il 27% del traffico mondiale - serve “sobrietà digitale” [VIDEO] : Guardare video online è ormai una pratica quotidiana per tutti, che sia per lavoro, informazione o semplice divertimento. Eppure non tutti sanno che questa semplice azione è estremamente dannosa per il clima del nostro pianeta, che sta già affrontando la sfida dei Cambiamenti climatici. I video online, infatti, emettono a livello globale la stessa quantità di CO2 della Spagna, ossia oltre 300Mt all’anno. Oggi, i video in rete rappresentano il ...

Cosa (non) si è deciso al G20 di Osaka in materia di Cambiamenti climatici : Il G20 di Osaka ha attestato, semmai ve ne fosse stato bisogno, l’indisponibilità delle maggiori potenze (responsabili dell’80% delle emissioni di CO2) di impegnarsi collegialmente nella lotta ai cambiamenti climatici. Quattro anni dopo l’Accordo di Parigi le contraddizioni – già evidenti dal prog