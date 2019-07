Ag Bale | ' Non verrà ceduto' | potrebbe saltare trasferimento dal Real al Jiangsu Suning

Real Madrid – Caso Bale - l’agente non ha dubbi : “non lascerà in prestito! E’ uno dei migliori del pianeta” : L’agente di Gareth Bale non ci sta: Barnett torna sul Caso del calciatore gallese dopo le affermazioni di Zidane Continua il botta e risposta tra Zidane e l’agente di Gareth Bale, dopo le affermazioni del tecnico del Real Madrid che ha affermato che il gallese non fa più parte del progetto della squadra madrilena. Dopo il chiarimento di Zidane di oggi, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Arsenal nella ...

Bale-Real - parla ancora l’agente : “Non ci saranno accordi improvvisati per farlo andare via” : Continua la telenovela Bale-Real Madrid. Dopo le parole di Zidane di qualche giorno fa, era arrivata la risposta dell’agente, che aveva definito “ingrato” l’allenatore dei blancos. Nuovo botta e risposta oggi, in seguito alla precisazione del francese sulla posizione dell’esterno. Zidane-Bale, continua il botta e risposta in casa Real Madrid L’agente del gallese, Jonathan Barnett, è tornato a parlare, ...

Real Madrid – Zidane torna sul caso Bale - l’allenatore dei blancos fa chiarezza : “non ho mancato di rispetto a nessuno” : Zidane torna sul caso Bale: le parole dell’allenatore del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Arsenal per l’International Champions Cup Scoppia il caso Bale al Real Madrid: Zinedine Zidane ha messo alla porta l’esterno gallese, scatenando non poche polemiche. E’ infatti intervenuto anche l’agente di Bale, che non le ha mandate a dire all’allenatore francese, che oggi è ...

Real Madrid - Zidane cancella Bale : “non c’è più posto per lui - se andrà via domani sarà ancora meglio” : L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese. LaPresse/EFE Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua ...

Clima - il riscaldamento gloBale galoppa. Il caldo potrebbe davvero non lasciarci scampo? : Il peggio dell’ondata di calore sembra sia passato. Resta da vedere come andrà il resto dell’estate e speriamo bene. In ogni caso, con il riscaldamento globale che galoppa, sapevamo che le ondate di calore si sarebbero fatte più pesanti e più frequenti ed è esattamente quello che sta succedendo. Peggio che in Italia è andata in Francia, dove il record di temperature ha toccato più di 45°C al sud, vicino a Montpellier. In India, poi, sono ...

Flavio Briatore lamenta : "Non ci sono voli per la Sardegna - per le Baleari nessun problema" - : Serena Granato Il noto imprenditore e team manager in Formula 1 ha scritto ai suoi follower su Instagram, mostrando dei dati di traffico di volo comparati tra la Sardegna e le Isole Baleari "Non ci sono voli per la Sardegna". Flavio Briatore è tornato a catturare l'attenzione mediatica sui social. In un post condiviso sull'account Instagram, il noto imprenditore ha postato un'immagine che mostra due cartine con i relativi dati di ...

"Non pagavamo i politici perché non servivano. Meglio i funzionari". Dal verBale di Vito Nicastri : Le tangenti più efficaci? Sono quelle ai “funzionari che si occupano delle pratiche”. Perché loro sono molto più utili dei politici quando si tratta di far fruttare il biometano. Questa la ‘lezione’ di Vito Nicastri, il re dell’eolico, ritenuto vicino al latitante di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Nicastri ammette di avere pagato tangenti, ma nega di averle corrisposte a politici e ...

SPILLO PRIDE/ Anche il marketing diventa arcoBaleno per non perdere clienti : In questa settimana del PRIDE, i colori dell'arcobaleno hanno Anche rivestito molte pubblicità e campagne social di noti marchi e brand

Il Giappone riprende la caccia alle Balene nonostante le proteste : nonostante le proteste, il Giappone sta per riprendere la caccia alle balene a scopi commerciali: lo riportano i media internazionali. Una flotta di baleniere è pronta a salpare il 1° luglio dalle regioni dell’Hokkaido e di Aomori. Il governo di Tokyo ha dovuto dichiarare di avere interrotto la caccia alle balene per scopi commerciali nel 1982, in ottemperanza alla moratoria adottata dalla Commissione internazionale IWC, ma dal 1987 sono ...

L’Islanda non caccerà Balene nel 2019 : anche la seconda compagnia getta la spugna : Dopo la rinuncia di Havalur, compagnia islandese specializzata nella caccia alle balenottere comuni, anche la seconda azienda baleniera del Paese nordico ha annunciato che quest'anno non andrà a caccia di balenottere minori. Ciò significa che in Islanda non verranno uccisi cetacei misticeti: non accadeva da 17 anni.

Riscaldamento gloBale e ondate di calore : se non si corre ai ripari si rischiano migliaia di morti in più : Secondo una ricerca pubblicata su Science Advances dall’università di Bristol, se non si riuscirà a contenere il Riscaldamento globale, nel rispetto dell’Accordo di Parigi siglato nel 2015 nell’ambito della COP21, si potrebbero rischiare migliaia di morti in più a causa delle ondate di calore come quella che sta per affrontare l’Europa e l’Italia, soprattutto nelle città. L’analisi ha elaborato gli scenari ...

Altre 30 Balene pilota massacrate con lame e uncini alle Faroe : è la nona strage del 2019 : Sea Shepherd Conservation Society ha annunciato che nella baia di Leynar, sull'isola Streymoy delle Faroe, si è consumata la nona grindadrap dell'anno, la caccia "tradizionale" ai cetacei. Trenta globicefali (o balene pilota) sono stati uccisi con lunghe lame e uncini dopo essere stati costretti a spiaggiarsi da una piccola flotta di imbarcazioni.

Putin ha tempo per le Balene ma non per rispondere sul volo MH17 : Roma. C’era Katia, la youtuber di quindici anni che gli ha chiesto di trovare risposte al problema della spazzatura. C’era la numerosissima famiglia del Donbass, undici figli, ora rifugiati nella regione di Tatarstan. C’erano le soldatesse che lo hanno ringraziato per aver dato loro la possibilità d

Roma Pride - organizzatori : “Siamo 700mila”. Famiglie arcoBaleno : “Per noi genitori chiediamo doveri - non diritti” : Settecentomila. Per gli organizzatori sono questi i partecipanti del Roma Pride, che oggi ha inondato le strade della Capitale. Quello di oggi è stato “il 25° Pride in Italia dal primo Pride lanciato da Arcigay nel 1994 ed il 50° Pride dal primo di New York del 1968. In Italia quest’anno ci saranno oltre 40 Pride“, ha detto Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e portavoce Lazio Pride, che ricorda come “ogni anno oltre ...