Addio Julia Roberts | la nuova protagonista di Homecoming 2 è la cantante Janelle Monáe

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019)2 ci sarà, ma senza: saràladella seconda stagione della serie di Amazon, subentrando all'attrice premio Oscar che aveva prodotto ed interpretato. Laresta comunque legata alla serie come produttrice esecutiva, attraverso la società Red Om Films, ma il volto della seconda stagione sarà quello della. Il suo ruolo sarà quello di una donna tenace, che si ritrova a perdere la memoria a breve termine. Laè nota innanzitutto per la sua attività di cantautrice e musicista: dal 2010 al 2018 ha inciso gli album The ArchAndroid, The Electric Lady e Dirty Computer, si è esibita su palcoscenici di rilevanza mondiale come il Coachella e Glastonbury Festival ed è stata nominata per ben otto volte in carriera ai Grammy Awards. Negli ultimi anni si è dedicata anche alla recitazione, apparendo in film pluripremiati come il ...

