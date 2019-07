Scatti metropolitani ispirati al Sottosopra di Stranger Things

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) Per il suo ultimo lavoro, il fotografo di origini portoghesi Xavier Portela si è ispirato alla serie Netflix. Tutto è partito da una semplice domanda: come sarebbero le nostre città se le guardassimo sotto-sopra da un'altra dimensione? Xavier ha così fotografato pozzanghere e riflessi nelle più grandi metropoli del mondo, da New York e Chicago fino a Hong Kong e Busan nella Corea del Sud. A quel punto ne ha rielaborato i colori col software Adobe Lightroom in modo da risaltarne i riflessi. Il risultato ha prodotto paesaggi urbani distopici dai colori neon che sembrano usciti da una scena di Blade Runner: per vederne alcuni potete sfogliare la gallery di questo articolo, oppure dare un'occhiata al profilo Instagram di Portela.