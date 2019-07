Ocean Viking | la ong verso l' Italia E Matteo Salvini | Perché dovete stare molto

Con i soldi "regalati" da Parigi l'Ocean Viking sfida Salvini : Angelo Scarano L'annuncio di Msf: "A fine luglio torniamo in mare nel Mediterraneo". Grazie anche ai 100mila euro donati dal comune Parigino Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere tornano in mare con una nuova nave per salvare i migranti in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia. Ad annunciarlo è l'ong francese che presenta la Ocean Viking e la nuova missione nel Mediterraneo: "I governi europei vogliono far credere ...