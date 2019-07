Inchiesta Angeli e Demoni, i casi più clamorosi dei bimbi “strappati” di Bibbiano/ Seconda puntata

(Di lunedì 22 luglio 2019) Seconda puntata dell'di Fanpage basata sulle carte dell’di, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per idi affidi illeciti di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Emergono nuovi dettagli sull’" che ha scosso l’Italia: come il caso di un bambino affidato alla cuoca (lavoratrice irregolare) de La Cura che così veniva retribuita e il racconto di abusi e omicidi inventati la notte di Halloween. Mentre sul sindaco di, che resta agli arresti domiciliari, ci sarebbero "familiarità e comunanza di intenti" tra gli indagati.