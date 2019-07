Attenzione al farmaco Elmiron | l’allarme di Aifa | può causare maculopatia pigmentosa

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) L’, Agenzia Italiana del, ha lanciato un allarme rivolto ai medici in merito ad, medicinale indicato per il trattamento della sindrome della vescica dolorosa, caratterizzata da glomerulazioni o ulcere di Hunner negli adulti con dolore da moderato a severo. In particolare l’Agenzie pone l’su diverse segnalazioni di casi didovuta al polisolfato di pentosano sodico, contenuto in. “Durante il trattamento – precisarivolgendosi ai medici –, i pazienti devono essere sottoposti a esami oculistici regolari per l’individuazione precoce di una. Ciò vale in particolare per coloro che assumono polisolfato di pentosano sodico a lungo termine. I pazienti devono essere avvisati di consultare tempestivamente un medico in caso di alterazioni visive, quali difficoltà di lettura e ...

