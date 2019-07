Angela | Alessio | Giulia e Manuel Uomini e donne | Mennoia | la verità sulle rotture

U&D - la Mennoia : 'Venerdì 26 luglio su Witty Tv parleranno Giulia - Angela - Alessio e Manuel' : Raffaella Mennoia l'aveva preannunciato ieri: lunedì 22 luglio, sui profili ufficiali di Uomini e Donne, è stata pubblicata un'importante comunicazione. Tuttavia, pochi minuti fa, anche sull'account personale della redattrice romana è stato caricato un video nel quale lei stessa anticipa che venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno visibili le interviste esclusive che hanno rilasciato Angela Nasti, Giulia Cavaglià, Alessio Campoli e Manuel ...

Uomini e Donne - speciale estivo con Angela Nasti - Alessio Campoli - Giulia Cavaglià e Manuel Galiano : Le due ex coppie diranno la loro verità in alcune interviste raccolte da Uomini e Donne, che saranno pubblicate venerdì sul sito di Witty Tv. Lo annuncia l'autrice Raffaella Mennoia: Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano racconteranno perché le rispettive relazioni sono finite.Continua a leggere

U&D - Raffaella Mennoia su Angela Nasti : 'Invitata a settembre con Alessio - capiremo' : Il nuovo amore di Angela Nasti continua a far discutere: a meno di un mese dalla rottura con Alessio Campoli, infatti, la napoletana si è fidanzata con il calciatore granata Kevin Bonifazi. Ai fan di Uomini e Donne che hanno chiesto spiegazioni sul comportamento poco limpido dell'ex tronista, la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere che entrambi i protagonisti di questa storia sono stati invitati in studio a settembre per fare chiarezza ...

Luigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti : "Mi rivedo in Alessio Campoli" : Luigi Mastroianni, ex tronista di 'Uomini e Donne' e fidanzato con Irene Capuano, nelle scorse ore, è intervenuto nel dibattito social che ha coinvolto Angela Nasti (che, solo qualche ora fa, ha ufficializzato, in maniera più o meno diretta, la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi).prosegui la letturaLuigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti: "Mi rivedo in Alessio Campoli" pubblicato su Gossipblog.it 12 luglio 2019 15:29. ...

U&D - Luigi Mastroianni accosta Angela Nasti a Sara : 'Ibiza - Serie A - mi rivedo in Alessio' : Da quando Angela Nasti è uscita allo scoperto con Kevin Bonifazi, sono stati in tanti a paragonarla ad un'altra tronista di Uomini e Donne che solo un anno fa ha avuto un comportamento alquanto analogo: Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni, dopo aver visto la napoletana tra le braccia di un calciatore di Serie A a poco tempo dalla rottura con Alessio Campoli, ha avuto come un déjà-vu: anche lui, come il romano, è stato lasciato dopo un viaggio a ...

Uomini e Donne - Angela Nasti umiliata dalla collega : "Spero che Alessio possa trovare..." : Ancora polemiche su Angela Nasti, protagonista del trono di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Nel mirino il suo carattere e, ancora, la rottura con tempismo sospetto con Alessio Campoli. Ad attaccare la Nasti è Irene Capuano, fidanzata di Luigi Mastroianni, che rispondend

Angela Nasti - volto noto di UeD lancia frecciatina su rottura con Alessio : Uomini e Donne, Angela Nasti sotto ai riflettori: spunta una nuova frecciatina Angela Nasti ha vissuto il trono di Uomini e Donne con tante difficoltà. Il suo carattere e il suo atteggiamento sono stati oggetti di critiche da parte del pubblico. Non si può piacere a tutti, certamente, ma affrontare un’avventura venendo continuamente criticata non […] L'articolo Angela Nasti, volto noto di UeD lancia frecciatina su rottura con Alessio ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

U&D - la Mennoia dopo gli addii tra Giulia-Manuel e Alessio-Angela : 'Venite a raccontare' : Le rotture precoci tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e Donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella Mennoia, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie ...

Jack Vanore : "Alessio Campoli e Angela Nasti? Non è mai iniziata" : Opinionista in alcune puntate di Uomini e Donne, Jack Vanore ha detto la sua su alcune coppie nate all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale 5.Ecco cosa ha dichiarato Vanore rispondendo ad alcune domande su Instagram da parte dei suoi follower su Alessio Campoli e Angela Nasti: "Per Angela non ci sono stati proprio i presupposti di voler proseguire la conoscenza. Secondo me non è mai iniziata la ...

Angela Nasti lascia l’Italia dopo la rottura con Alessio Campoli : Uomini e Donne: Angela Nasti vola a Ibiza dopo le polemiche per l’addio a Alessio Poco fa Angela Nasti ha pubblicato alcune storie su instagram per rivelare ai suoi tantissimi fan di star partendo per la volta di Ibiza. Difatti probabilmente l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo tutte le polemiche per la fine della sua storia d’amore con Alessio Campoli, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax con i ...

Angela Nasti si è fidanzata dopo la rottura con Alessio? Parla lei : Uomini e Donne: Angela Nasti smentisce di essersi rifidanzata Ieri è arrivata una segnalazione al blog News UeD inerente ad un presunto flirt di Angela Nasti con un armatore. Una segnalazione che ovviamente ha fatto molto discutere in rete, e non solo. E dopo tanto Parlare di tutta questa clamorosa vicenda, finalmente l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rotto il silenzio, chiarendo la situazione. Cosa ha detto? Angela ...