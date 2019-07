Alessandra Mussolini denuncia | Minacce da antifascisti | sono da buttare in

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Pina Francone L'ex deputata dà notizia delle intimidazioni in seguito alle polemiche per l’apertura della tomba di Benitoa Predappio Il 28 luglio riaprirà la tomba di Benitoa Predappio, in occasione del 136esimo anniversario della nascita fondatore del fascismo. La cripta della famiglia del Duce sarà aperta dalle 8:30 alle 18:00 e sarà celebrata anche una messa in suffragio, nella chiesa di San Cassino, affianco al cimitero. Il tutto è stato organizzato con il benestare del sindaco del comune in provincia di Forlì e Cesena, come reso noto da: "Noi la cripta la apriamo in occasioni concordate e ci stiamo organizzando per aprirla e per far accedere la gente che vuole visitarla, non solo le persone della famiglia, affinché possano entrare in piena sicurezza". L'evento è stato aspramente criticato sui social da gli Antifasciti, che ...

zazoomnews : Alessandra Mussolini sotto attacco per la cripta del Duce: Gli antifascisti vanno buttati in galera - #Alessandra… - zazoomblog : Alessandra Mussolini sotto attacco per la cripta del Duce: Gli antifascisti vanno buttati in galera - #Alessandra… - Libero_official : L'orgoglio di Alessandra Mussolini: 'Gli antifascisti che voglio vedere subito in galera' -