Decide di sposarsi e vuole esse a tutti i costi la più bella | cosa fa alle damigelle

Fonte : baritalianews

(Di domenica 21 luglio 2019) Una ragazza era innamorata del suo fidanzato e aveva deciso di sposarlo. Comeaveva scelto le sue due sorelle nei cui confronti, però, viveva un senso di inferiorità da sempre. Un giorno decise che almeno il giorno del suo matrimonio dovevare lei la piùe pensò di fare ingrassare le sue sorelle in modo che lei risaltasse. Proposesorelle ogni mattina un frullato a cui aggiungeva una sostanza che usano nelle palestre per aumentare i muscoli. Per diversi mesi, ogni mattina dava loro quel frullato che per il giorno del matrimonio sortì glie effetti sperati. Lei era la più magra mentre le sorelle erano sensibilmente ingrassate. La stessa ragazza rivela: “Lapeggiore che ho fatto è stata di ingrassare le mie sorelle nei mesi precedenti il matrimonio. Ogni mattina mi alzavo presto e insistevo a preparare frullati per la colazione per ...

