Agli stranieri piace la Sicilia e ci comprano casa | boom di compravendite

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 21 luglio 2019) Americani, tedeschi e inglesi sono i più numersi a voler comprarein Italia e laè una delle mete più ambite. Non solo per trascorrere le vacanze ma anche per affittare a sua volta ai connazionali. La domanda di acquisto immobili da parte degliè aumentata in media dell’1,3% nel primo semestre del 2019. Un vero e proprio record che si ricollega alla rinascita del settore immobiliare in generale. Sopratutto nelle mete di vacanza più in voga lesono aumentate e glisono sempre più interessati a investire nel settore immobiliare. Ai primi posti tra le regioni più richieste sempre la Toscana e la Puglia, ma si è registrato undi richieste per la. I dati sono emergono dal report di Gate-away.com, il portale immobiliare italiano esclusivamente dedicatoche vogliono comprare case italiane. Secondo il portale ...

