Udine | rapinano la gioielleria e sparano in pieno centro

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Valentina Dardari Il titolare del negozio è riuscito da azionare l’allarme fumogeno. Ha poi inseguito i ladri che stavano scappando. Sono state fermate quattro persone Una sparatoria inquesta mattina, sabato 20 luglio verso le 9,30. Due rapinatori si sono introdotti in unain via Mercerie, all’incrocio con via Mercatovecchio, si sono impossessati di alcuni orologi di valore per poi darsi alla fuga. Durante la quale avrebbero sparato alcuni colpi di pistola, fortunatamente senza ferire nessuno dei presenti. Da quanto emerso fino a questo momento si tratterebbe di italiani. Il proprietario sarebbe riuscito ad azionare l’allarme fumogeno che avrebbe messo in fuga i rapinatori. Prima però i due, ripresi dalle telecamere del negozio, hanno ferito il titolare del negozio, forse con una gomitata. Subito dopo hanno spaccato una vetrina e arraffato ...

