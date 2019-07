Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2019)mio!!!”. Così, con questo commento e la foto in cui tiene la manina del piccolo, nell’ultimo messaggio condiviso sui social Brigitta Boccoli fa sapere ai suoi fan che èil suo secondogenito. Fiocco azzurro: giovedì 18 luglio la showgirl, 47 anni, e Stefano Orfei, l’artista circense erede di Moira, hanno dato il benvenuto a un altro maschietto. Un bimbo, il secondo dopo Manfredi, 10 anni, molto desiderato dalla coppia, legata dal primo incontro avvenuto nel reality show ‘Reality Circus’ del 2006. “Tre anni fa abbiamo perso un figlio – raccontava lui – ma, nonostante la disgrazia, abbiamo continuato a provare (…) Brigitta non riusciva più a rimanere incinta. Tuttavia, nonostante lei volesse aspettare, abbiamo fatto la fecondazione ed è andata bene… Ci tenevamo ad allargare la famiglia!”. I tempi si sono un po’ allungati a seguito ...

pitwalk1 : @bravimabasta @Keynesblog Vuoi dirmi davvero che Bersani non ne ha azzeccata una e che quel gruppetto continua a no… - Noovyis : (“Sei arrivato amore mio!”. Mamma per la seconda volta: è nato Brando) Playhitmusic - - mindblowingay : È arrivato il momento di smetterla di essere disappointed and bitter perché Eliza sei meravigliosa, the only woman… -