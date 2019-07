Grandi opere | la protesta lungo la costa adriatica per la giustizia climatica | “Per il

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio : Grandi opere inutili – Il Mose è già mezzo da rifare : Venezia La ruggine si mangia il Mose . Le cerniere non tengono più Le dighe mobili – La corrosione delle giunture delle paratoie richiede un nuovo bando da 34 milioni: alcune parti dureranno solo 13 anni invece dei 100 previsti di Giuseppe Pietrobelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Solidità. “Su Atlantia parole senza senso, danneggia un’azienda solida” (Cgil, Cisl e Uil contro l’annuncio del ministro Luigi ...

Grandi opere per rilanciare Genova : Grandi opere per rilanciare Genova . Dalla ricostruzione del nuovo Ponte all'alta velocita' del Terzo Valico: progetti su cui lavora Impreglio

Giovani Confindustria : “Crediamo nelle Grandi opere - no a grandi chiacchiere. La nostra pazienza è finita” : “Serve un new deal infrastrutturale” e delle grandi opere a partire dall’Alta velocità Torino-Lione. Il messaggio che arriva dai Giovani imprenditori di Confindustria , riuniti nel 49esimo convengono a Rapallo, è rivolto naturalmente al governo Lega-M5s e insiste tra le altre cose sul Tav voluto dalla Lega e inviso al M5s. “Se ci fosse, Italia e Francia sarebbero ancora più vicine”, ha detto il presidente Alessio ...

Giovani Confindustria al Governo : "Più Grandi opere - meno grandi chiacchiere" : Il messaggio dei Giovani imprenditori di Confindustria può essere facilmente sintetizzato: “La nostra pazienza è finita”. È un messaggio al Governo , ai Governi che si sono succeduti, da parte di chi si sente inascoltato e insoddisfatto di promesse che non trovano seguito. Alessio Rossi, al convegno di Rapallo, sottolinea che “da anni facciamo proposte, ci siamo rivolti a tutti i governi. Stavolta non ...

Elezioni Firenze 2019 - stravince Nardella : con Grandi opere e sicurezza ha oscurato il centrodestra (e uno sfidante debole) : L’isola felice del centrosinistra è ancora lì, intatta. Una grande bolla munita di anticorpi in grado di resistere agli assalti della Lega che dilaga in buona parte d’Italia e soprattutto nella (ex) Toscana rossa. Ed è così che Firenze, culla del renzismo delle origini, dà nuovamente fiducia al sindaco del Partito democratico, Dario Nardella, che secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere riconfermato al primo turno evitando quindi un ...