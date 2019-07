Due fratelli vanno a un “compro oro” per vendere il dente d’oro della nonna defunta | al

Trapani : Due fratellini morti in incidente stradale - il padre in diretta Facebook mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

Bari - violenza su Due fratellini : condannati i genitori : Le vittime, due fratellini di 5 e 9 anni, hanno raccontato la loro triste storia agli educatori della Comunità nella quale vivevano. Anni di botte, minacce e sopprusi. Questo l'inferno che vivevano quotidianamente due fratellini di 5 e 9 anni affetti da problemi psichici. Il Tribunale di Bari ha condannato rispettivamente alle pene di 12 e 3 anni di reclusione marito e moglie residenti nel nord barese, ritenuti responsabili a vario ...

Tragedia a Matera - travolti da un mietitrebbia : muoiono Due fratelli : Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia di uno dei due, una ragazza di 19 anni. La giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Matera, ma non è in pericolo di vita. Una Tragedia nelle campagne tra Pomarico e Miglionico, un Comune in provincia di Matera. Due fratelli agricoltori sono morti mentre lavoravano un terreno, travolti da un mietitrebbia. Il pesante mezzo, per cause in corso di accertamento, si ...

Matera - dramma in campagna : travolti da una mietitrebbia - muoiono Due fratelli : La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato a Miglionico ed è costata la vita a due fratelli di 58 e 55 anni. Ferita la figlia 19enne dell'uomo di 55 anni. La ragazza è ricoverata con ferite serie dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi il padre e lo zio ma non è in pericolo di vita.

William e Harry divisi su tutto : liti e invidie dietro la separazione dei Due fratelli reali : Montano le illazioni a Londra. Tutti quanti si chiedono: “Cosa c’è dietro la decisione di William e Harry di separare le loro attività di beneficenza?”. Nessuno crede alla versione ufficiale, ovvero che la divisione dei due principini e delle rispettive consorti sia da imputare ai ruoli futuri delle due coppie: con William e Kate che si esercitano a fare re e regina e Harry e Meghan che possono invece essere ...