Trump attacca la deputata nera | “Via dagli Usa” Lei arriva a Minneapolis e viene accolta

La Camera respinge la richiesta di impeachment per Trump. E lui torna ad attaccare le quattro deputate di colore : La Camera dei rappresentanti Usa ha respinto, con 332 voti contrari e solo 95 favorevoli, una risoluzione presentata dal deputato del Texas, Al Green, per la discussione immediata del possibile avvio di una procedura di impeachment contro Donald Trump in seguito alle sue dichiarazioni razziste contro le quattro deputate democratiche liberali. Il giorno prima la Camera aveva votato una risoluzione, con valore simbolico, di “decisa ...

Theresa May attacca Trump : "Inaccettabili gli attacchi alle deputate dem" : Theresa May considera “completamente inaccettabili” gli attacchi rivolti sul dossier immigrazione da Donald Trump a tre esponenti democratiche radicali della Camera dei Rappresentanti, di origini familiari straniere, sollecitate dal presidente americano a “tornare” nei Paesi d’origine e poi accusate di “odiare Israele”. Lo ha sottolineato oggi una portavoce di Downing Street, in risposta ai ...

Fb. Trump attacca criptovaluta libra : 04.20 Trump attacca libra, la criprovaluta proposta da Facebook. "Se facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documen- to di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che internazionali" ha twittato.

Attaccato da Trump - si dimette l'ambasciatore britannico a Washington : Kim Darroch, ambasciatore britannico negli Usa si è dimesso dal suo incarico e dalla carriera diplomatica. Alla base ci sarebbero alcune sue note private, rivelate dai media, indirizzate al governo di Londra, contenenti critiche nei confronti dell’operato del presidente Donald Trump e della sua amministrazione. Il passo indietro è stato confermato dal Foreign Office. Attaccato pesantemente proprio dall’inquilino ...

Theresa May è intervenuta in difesa dell’ambasciatore britannico a Washington attaccato da Trump : L’ufficio della prima ministra britannica Theresa May ha preso le difese dell’ambasciatore negli Stati Uniti Kim Darroch dopo che lo stesso Darroch era stato criticato dal presidente statunitense Donald Trump per le sue valutazioni contro la sua amministrazione. Le opinioni

Trump attacca May dopo la bufera ambasciatore Gb : «Un disastro» : Donald Trump apre la crisi diplomatica con Londra, dopo le rivelazioni sul Daily Mail dei giudizi impietosi su di lui da parte dell'ambasciatore britannico in Usa Kim...

Trump attacca l'ambasciatore inglese : "Mai più rapporti con lui" : Donald Trump torna a criticare Theresa May: “Sono stato molto critico sul modo in cui la Gran Bretagna e la premier Theresa May hanno gestito la Brexit. Che disastro hanno creato lei e i suoi rappresentanti. Le dissi come si doveva fare ma ha deciso di fare diversamente”, twitta, dando poi il benservito l’ambasciatore britannico in Usa Kim Darroch. “La buona notizia per il meraviglioso Regno Unito è che avranno ...

Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : "Non mi servono permessi per attaccare Teheran" : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca

Trump attacca ancora la Fed : «Non sa quello che sta facendo» : NEW YORK - Donald Trump continua la ridda di attacchi contro la Fed e il governatore Jerome Powell per il taglio dei tassi. Le critiche vanno avanti da un...

Trump sospende i voli nei cieli controllati dall'Iran"Aveva dato l'ordine di attaccare - poi il dietrofront" : Secondo il quotidiano New York Times, Donald Trump aveva approvato un attacco dopo l'abbattimento del drone Usa ma poi ha bloccato tutto.

Usa 2020 - Trump già in campagna : per vincere attacca migranti e Cina : Con un torrenziale comizio a Orlando, nella Florida decisiva per le presidenziali, Donald Trump ha annunciato che si candiderà nel 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it