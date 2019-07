Techetecheté | stasera venerdì 19 luglio su Raiuno puntata dedicata agli Anni ' 80

Techetechetè - stasera 15 luglio in tv su Raiuno 'C'era una volta il varietà' : La puntata di Techetechetè di lunedì 15 luglio, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:30, sarà composta da vari spezzoni ripresi da famosi varietà della Rai. In particolare, in questa puntata saranno mandati in onda filmati di spettacoli ed esibizioni canore degli anni '61, '71, '81 e '91. Come sempre, assistere alla trasmissione offrirà la possibilità di ammirare la bravura di alcuni personaggi televisivi e di scoprire come si sono evoluti i ...