quotidianodiragusa

(Di venerdì 19 luglio 2019)per la: due rassegne letterarie estive sotto le stelle. I due locali insieme per promuovere incontrili estivi

quotidianodirg : PataPata e Millennium per la cultura a Scicli e Sampieri - TuttoQuaNews : RT @CorriereRagusa: PataPata e Millennium per la cultura: 2 rassegne letterarie estive - Scicli - Corriere di Ragusa - CorriereRagusa : PataPata e Millennium per la cultura: 2 rassegne letterarie estive - Scicli - Corriere di Ragusa -