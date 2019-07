Jalopy | l' affascinante avventura che ci farà visitare l' Europa dell' est a bordo di una

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019) La strana e meravigliosaon the road attraverso l''esto sviluppatore Minskworks,, cambia marcia e accelera su Xbox One il 27 settembre!, per chi non lo sapesse, è stato inizialmente pubblicato su PC lo scorso marzo, dopo due anni in early access. È un titolo davvero particolare, che permette ai giocatori di guidare una Laika 601 Deluxe, ispirata al leggendario Trabanta Germania'Est, per trasportare vostro zio attraverso l'ex blocco orientale.Insomma, in, potremo guidare attraverso Germania, Ungheria, Jugoslavia, Bulgaria e Turchia, magari evitando incidenti. Piuttosto, il "dramma" dideriva dal fatto che il vostro veicolo obsoleto potrebbe lasciarvi a piedi da un momento all'altro, per questo motivo sarà fondamentale la manutenzione del motore, il cambio'olio ee ruote, bisognerà fare attenzione alla benzina, e ...