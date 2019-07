Governo | da Cdm via libera a ddl su sicurezza cibernetica

Governo : Di Maio vede ministro economia tedesco - poi cdm e vertice : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, un incontro tra il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, e il ministro dell’economia tedesco Peter Atmayer. Subito dopo, Di Maio prenderà parte al Cdm ed è confermata anche la sua presenza al vertice di Governo sulle autonomie, in programma alle 13. L'articolo Governo: Di Maio vede ministro economia tedesco, poi cdm e vertice sembra essere il primo ...

Matteo Salvini apre la crisi di Governo? "Persa la fiducia personale - non vado al CdM" : La tensione cresce da mesi tra Lega e M5s ma oggi, giovedì 18 luglio, ha raggiunto livelli mai visti prima. Impensabili. Insostenibili. Si parte dalle parole di Matteo Salvini, il quale ha accusato i grillini di "aver tradito gli italiani" col voto per la Von der Leyen. Dunque l'aspra replica di Lui

Governo - prove di crisi | Salvini : "Domani non vado al Cdm e non tratto con l'Europa" | Di Maio : "Colpiti alle spalle" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Golden power : Conte - da Cdm ok a dl che ottimizza verifiche Governo : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Cdm ha approvato un decreto sul Golden power. E quanto conferma il premier Giuseppe Conte, in un passaggio di un lungo post su Facebook in cui fa il punto sulla mattinata di lavoro, dal vertice sulle autonomie al Cdm. Nel corso del Cdm “abbiamo approvato, tra le altre cose, un decreto-legge che delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al governo in caso di autorizzazioni di atti e ...

Governo : terminato Cdm - sul tavolo anche golden power : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – E’ appena terminato il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Nella riunione, durata quasi due ore, a quanto apprende l’Adnkronos si è parlato a lungo anche del golden power. La partenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per Milano, in programma alle 14.40, a questo punto subirà uno slittamento. A minuti, infatti, è prevista una conferenza stampa con i ministri Lorenzo Fontana e Alessandra ...

Governo : iniziato Cdm a Palazzo Chigi : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. All’odg un decreto legislativo sul codice della nautica da diporto (esame preliminare), leggi regionali, varie ed eventuali. Subito dopo il Cdm è prevista una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte con i due neo ministri, Lorenzo Fontana, già responsabile della Famiglia e ora agli Affari Ue, e Alessandra Locatelli, che sostituirà ...

Governo : domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – domani, al termine del consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Alessandra Locatelli e Lorenzo Fontana incontreranno i giornalisti nella sala stampa di Palazzo Chigi. Lo comunica palazzo Chigi. L'articolo Governo: domani Conte con Fontana e Locatelli incontra stampa dopo Cdm sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Di Maio non si presenta al cdm. Salvini se ne va a riunione in corso : Luigi Di Maio non si è presentato e Matteo Salvini se ne è andato a riunione in corso. I due vicepremier non si sono visti al consiglio dei ministri, convocato in anticipo di un’ora, che aveva all’ordine del giorno l’assestamento di bilancio e il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 2018. Il capo politico M5s ha fatto sapere che la sua assenza era stata “comunicata una settimana ...

Autonomie - fumata nera : Governo in stallo<br> Non sarà nell'odg del prossimo Cdm : Il testo sulle Autonomie regionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così non sarà inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non ...

Governo : tagli di 2 miliardi per evitare procedura di infrazione Ue | Il Cdm trova l'accordo sul dl Crescita : L'annuncio arriva al termine del Consiglio dei ministri, indetto in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì sulle nomine. Rinviato a settimana prossima la questione Autonomie e Ilva

Tregua Salvini-Di Maio : "Il Governo va avanti" | Oggi il Cdm con il decreto Sicurezza bis : Nella serata di lunedì l'incontro tra il premier Conte e i due vicepremier. Salvini: "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse". Di Maio: "Priorità è abbassare le tasse"

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora taglio tasse". Oggi decreto sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...