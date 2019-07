Entra in un pollaio | salvato serpente di quasi 2 metri in Sila

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Nell’amena frazione di Fantino, alle pendici della, il signor Paolo Talarico, nel controllare le uova delle galline, scopre che dentro il suoerato, non si sa come, un grosso. Dopo la scoperta è bastato poco per capire chi bisognava contattare, così la segnalazione è arrivata alla Polizia Provinciale di San Giovanni in Fiore ed in breve tempo è giunto sul posto l’esperto poliziotto provinciale Gianluca Congi che con la solita disinvoltura èto nel, salvando sia le uova del malcapitato che il rettile, un fantastico esemplare di Cervone (Elaphe quatuorlineata) lungo ben 185 centi. Ancora una volta la sensibilità dei cittadini – in questo caso di Paolo ere Talarico – ha permesso a Gianluca Congi di portare a termine l’ennesimo salvataggio di un, poi rilasciato immediatamente in un habitat idoneo alla specie e ...

