E il quotidiano la Stampa attacca Salvini | Lui non dà il buon esempio | ma moderate

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Giovanna Stella IlLascrive un commento contro il ministro. Il vicepremier leghista lo vede e lo mostra in rete Sono giorni davvero particolari questi. Il governo è appeso un filo, anche se oggi entrmabe le parti si sono aperte l'una all'altra. Diciamo che hanno cercato di venirsi incontro anche se sul tema delle autonomie non vanno troppo d'accordo. Ma proprio mentre si cercano di spegnere alcuni fuochi, la notizia del rientro in Germania di Carola Rackete riaccende i riflettori sull'eroina della sinistra. Il motivo? La sua manovra spericolata nel porto di Lampedusa non è paciuta ai più, le medaglie di Francia e Catalogna nemmeno e ora pure un commento dell'autorevoleLaagita ( di nuovo) le acque. Non si sa di quando sia questo commento, fatto sta che Matteolo ha "screenshottato" e postato sui suoi profili social. Ma ...

LuigiaFio : RT @agensir: Sala Stampa Santa Sede: Papa Francesco nomina Matteo Bruni direttore - JTurandot : RT @agensir: Sala Stampa Santa Sede: Gisotti, “grato al Papa per avermi sempre sostenuto come un padre, Bruni saprà dirigere al meglio la s… -