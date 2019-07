Clima | il riscaldamento globale galoppa Il caldo potrebbe davvero non lasciarci scampo?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il peggio dell’ondata di calore sembra sia passato. Resta da vedere come andrà il resto dell’estate e speriamo bene. In ogni caso, con ilche, sapevamo che le ondate di calore si sarebbero fatte più pesanti e più frequenti ed è esattamente quello che sta succedendo. Peggio che in Italia è andata in Francia, dove il record di temperature ha toccato più di 45°C al sud, vicino a Montpellier. In India, poi, sono arrivate temperature di 50,6°C, mai registrate prima nella storia. Ci sono state vittime, specialmente fra le persone anziane, fortunatamente in numero limitato. Meno clamoroso, ma comunque impressionante, il record di 21°C registrato nella base militare di Alert, all’estremo nord del Canada. Non so se vi rendete conto, 21°C quasi al Polo Nord! Tutto questo lo chiamiamo la “nuova normalità” anche se, peraltro, è qualcosa che cambia continuamente. Ma ...

