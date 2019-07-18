Traffico Roma del 18-07-2019 ore 15 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 14 : 30 : NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO CHIUSO VIALE ETIOPIA FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13 : 30 : NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO CHIUSO VIALE ETIOPIA FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 12 : 30 : CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO MATTINATA DIFFICILE PER IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 11 : 30 : CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO MATTINATA DIFFICILE PER IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 30 : LUGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 00 : LUGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09 : 30 : LUGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09 : 00 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA. DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ, ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE TRA CASILINA E LO SV PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO MA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA TOGLIATTI. POI RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA. DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ, ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE TRA CASILINA E LO SV PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO MA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA TOGLIATTI. POI RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 : 00 : RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA ED ANCHE PIÙ AVANTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA ED ANCHE PIÙ AVANTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 20 : 00 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO APPIA CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 19 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO APPIA CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 19 : 00 : A SEGUITO DI UN INCENDIO SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, CHIUSO IL TRATTO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, ALL’ INTERNO IL Traffico È BLOCCATO E C’È FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ. CHI È DIRETTO A NORD DEVE USCIRE A FREGENE E PUÒ RIENTRARE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA. IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 18 : 30 : A SEGUITO DI UN INCENDIO SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, CHIUSO IL TRATTO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, ALL’ INTERNO IL Traffico È BLOCCATO E C’È FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ. CHI È DIRETTO A NORD DEVE USCIRE A FREGENE E PUÒ RIENTRARE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA. IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...