The Handmaid’s Tale 3×09 spinge June verso la follia e chiude con una nuova promessa di

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il lungo declino disembra essere giunto al termine. Non che le cose a Gilead stiano improvvisamente migliorando, ma The Handmaid's3x09 sembra suggerire che toccare il fondo è l'unico modo per iniziare a risalire. Dopo i tragici eventi dello scorso episodio, Heroic è una implacabile, asfissiante osservazione della lucidità perduta di. I giorni, le settimane e forse i mesi trascorsi in ginocchio a pregare in solitudine per la salvezza del bambino di Ofmatthew – Natalie – hanno un effetto devastante su di lei. La ripetitività dei suoni dei macchinari è così irrimediabilmente impressa nella sua mente da farle cogliere le note del vecchio successo Heaven Is a Place on Earth. Anziché alienarla, l'assenza di qualsiasi diversivo la rende estremamente consapevole di qualsiasi dettaglio la circondi. La sua voce fuori campo registra i bagliori asettici della stanza, ...

ThaisaMeyka : Quando o cara fala que assiste 'The Handmaid's Tale': - _starkwhitewolf : Talmente presa dalla nuova stagione di The Handmaid's Tale che ho completamente dimenticato che ieri è uscito un nuovo episodio. - holamishamigos_ : Ovvio che non deve andare tim vision quando c'è the handmaid's tale -