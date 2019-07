“Sono stufo | se Salvini vuole che il governo cada lo dica”

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Giorni di fuoco per l’allenza giallo-verde. Dopo la discussione creata dal Decreto Sicurezza Bis, le strade di Lega e Movimento Cinque Stelle si dividono ancora una volta, ora in Europa. Il vicepremier non ha preso bene il voto che il partito di ha dato a come Presidente della Commissione Europea. Il leader del Carroccio, a Helsinki per l’incontro del Consiglio dell’Unione Europea, ha sfogato il suo disappunto su Twitter. “5Stelle e PD? Da due giorni sono già alinsieme, per ora a Bruxelles – scrive sul social – Tradendo il voto degli italiani che volevano il cambiamento, i grillini hanno votato il Presidente della nuova Commissione Europea, proposto da Merkel e Macron, insieme a Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima, altro che democrazia e trasparenza…”Non ci sta il ministro del ...

