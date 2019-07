Rischio di ictus nelle persone con sclerosi multipla

Colesterolo cattivo - se troppo basso aumenta il Rischio ictus : Il Colesterolo LDL causa problemi alla salute anche se i suoi valori sono troppo bassi. In questi casi, è maggiore il rischio di ictus emorragico. Questa è la conclusione di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Università della Pennsylvania. I dettagli di questo lavoro clinico, che ha monitorato lo stato di salute di poco più di 96.000 pazienti mai affetti da cancro, ictus e infarti all’inizio dello studio, sono stati ...

Il colesterolo ‘cattivo’ troppo basso fa male : aumenta il Rischio di ictus emorragico : Il colesterolo 'cattivo', LDL, può essere pericoloso per la nostra salute anche quando è a livelli troppo bassi nel nostro sangue, proprio come quando è a livelli troppo alti. Gli scienziati hanno scoperto che il colesterolo 'cattivo' troppo basso infatti aumenta il rischio di ictus emorragico, vediamo insieme lo studio.Continua a leggere

La fibrillazione è la più frequente aritmia cardiaca : aumenta il Rischio di ictus cerebrale : La fibrillazione atriale è un’aritmia cardiaca, la più frequente, e presenta una stretta correlazione con l’età avanzata. La sua rilevanza è dovuta al fatto che aumenta di ben cinque volte il rischio di ictus cerebrale, seconda causa di morte e prima causa di disabilità in adulti e anziani Da queste premesse si e’ sviluppato il Progetto “FAI: la fibrillazione Atriale in Italia” realizzato dall’Istituto di ...

Gli straordinari a lavoro fanno male alla salute : aumentano del 45% il Rischio ictus : Gli straordinari a lavoro sono pericolosi per la nostra salute, soprattutto se prolungati nel tempo. Gli scienziati hanno scoperto che le persone che lavorano troppo per molti anni di seguito hanno il 45% di probabilità in più di avere un ictus. Le persone che per molti anni hanno lavorato più del dovuto sono più a rischio ictus, questo è quanto sostengono i ricercati dell’American Heart Association che ci spiegano quali siano le conseguenze ...

Come riconoscere la fibrillazione atriale - l’aritmia cardiaca aumenta di 5 volte il Rischio di ictus cerebrale : La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia cardiaca di rilevanza clinica e presenta una stretta correlazione con l’età avanzata. La sua importanza è legata al fatto di aumentare di ben cinque volte il rischio di ictus cerebrale, seconda causa di morte e prima causa di disabilità nel soggetto adulto-anziano. Da queste premesse si è sviluppato il Progetto “FAI: la fibrillazione atriale in Italia” realizzato dall’Istituto di ...

Lavorare troppo aumenta il Rischio di ictus : stabilita dai ricercatori la soglia massima di pericolo : Lavorare per troppe ore, ovvero oltre 10 al giorno per almeno 50 giorni all’anno, aumenta il rischio di avere un ictus. Se poi questo carico di lavoro dura da oltre dieci anni il rischio è ancora superiore. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto uno studio della Angers University e dell’Istituto Nazionale Francese di Salute e Ricerca Medica. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi all’età, al fumo ...

Vitamina D - integratori non ridurrebbero il Rischio di infarto e ictus : la ricerca : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università Statale del Michigan e del Brigham and Women's Hospital di Boston ha determinato che gli integratori di Vitamina D non riducono il rischio di eventi cardiovascolari e ictus. Gli scienziati hanno condotto una meta-analisi su 21 studi randomizzati per un totale di oltre 83mila partecipanti.Continua a leggere

Diabete tipo 2 : un farmaco riduce il Rischio di morte cardiovascolare - infarto e ictus : Un farmaco si è dimostrato in grado di ridurre in modo significativo (12%) eventi cardiovascolari come morte cardiovascolare, infarto e ictus nei pazienti con Diabete di tipo 2, con e senza malattia cardiovascolare accertata: è il risultato dello studio REWIND, condotto su 9 mila pazienti provenienti da 24 Paesi, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia e pubblicato su Lancet. Come ben noto le persone con Diabete ...