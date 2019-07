Pd | Scalfarotto | ‘mozione sfiducia Salvini scelta obbligata’

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Davanti al disprezzo manifesto per le istituzioni repubblicane e per il Parlamento, non resta che una sola cosa da fare per le opposizioni: la mozione di”. Lo dichiara Ivan, deputato del Partito democratico.‘Bisogna riportare ‘ continua – questa evidente crisi istituzionale dentro il suo alveo naturale: che al ministro piaccia o meno, egli ricopre quel prestigioso incarico solo perché (e finché) gode della fiducia del parlamento. Il Paese ha diritto di sapere cosa sia successo a Mosca, quale sia la versione dei fatti del ministro e vedere come le varie forze politiche reagiscono a questo attacco alla nostra sovranità nazionale. Il Pd ha una posizione chiara, la Lega potrà contare sull’appoggio di Forza Italia e FdI”.‘Vedremo in aula se il M5S è quello delle dichiarazioni ...

