Omessa dichiarazione dei redditi | se manca il dolo nessuna condanna al contribuente

(Di giovedì 18 luglio 2019) La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha pubblicato il 17 luglio 2019 la sentenza 31343/19 nella quale è stato cristallizzato un importante principio di giustizia fiscale. In base a quanto spiegato dal Supremo Collegio d'ora in poi non sarà più possibilere unperfiscale a meno che l'Agenzia delle Entrate non sia in grado di dimostrare ilspecifico del soggetto, cioè l'esplicita volontà di evadere le tasse. Le ragioni alla base della decisione della Corte Il Giudice di legittimità si è trovato di fronte al ricorso di unche in Appello era statoto a 9 mesi di reclusione per reati fiscali. La Corte di Cassazione, oltre a dichiarare alcuni capi di imputazione prescritti, ha accolto il ricorso del. Per il supremo collegio, infatti, per integrare la fattispecie di reato descritta dall'articolo 5 ...

