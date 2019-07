L' AdE fornisce chiarimenti sugli Isa | saranno modificabili in caso di errore | ma solo in

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il 17 luglio l'Agenzia delle Entrate ha effettuato una videoconferenza in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In questa occasione l'amministrazione finanziaria ha offerto importanticirca la corretta impostazione degli Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in particolare per quanto riguarda la modifica dei dati caricati sul modello precompilato. Nello stesso tempo, l'AdE ha annunciato che verrà pubblicata a breve una circolare esplicativa con tutti gli aggiornamenti del. Anche se la stessa Agenzia delle Entrate ammette che neanche la circolare prossima ventura sarà sufficiente a sciogliere tutti i dubbi. Modifica parziale dei dati inseriti Forse, il chiarimento più importante fornito dall'amministrazione finanziaria durante la videoconferenza, riguarda latàparziale dei modelli Isa. Ad ...