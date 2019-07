Formula 1 - Come cambieranno le monoposto nel 2021

Formula 1 - Jean Todt e quelle rivelazioni su Michael Schumacher : “non siamo più amici come prima” : Il presidente della FIA è tornato a parlare di Michael Schumacher, facendo una sorprendente ammissione Sono passati cinque anni e mezzo dal terribile incidente sugli sci di Michael Schumacher, episodio che ha cambiato radicalmente la vita del tedesco e dei suoi familiari, riusciti ad evitare qualsiasi fuga di notizie sulle sue condizioni. Oliver Multhaup/ La Presse Sono poche le persone che possono andare a trovare il Kaiser nella sua casa ...

Formula 1 - Coulthard sprezzante contro Vettel : “Seb guida come Michael Schumacher… a fine carriera” : L’ex pilota scozzese ha commentato l’episodio avvenuto a Silverstone tra il tedesco e l’olandese, lanciando una frecciata al pilota della Ferrari Sebastian Vettel è finito nell’occhio del ciclone dopo quanto avvenuto a Silverstone, dove il tedesco ha tamponato clamorosamente Max Verstappen al giro numero 33. Photo4/LaPresse Un errore imperdonabile per il driver della Ferrari, costretto a chiudere penultimo una gara ...

Formula 1 - Gran Premio d'Inghilterra : come vederlo in Tv e in Streaming : Decimo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle prove libere, alla pole position e infine alla gara di domenica.

Formula 1 – Vettel in fiducia a Silverstone : “stagione di alti e bassi. Domani capiremo come andrà la gara” : Sebastian Vettel si approccia alla gara di Silverstone in fiducia: il pilota Ferrari pronto a scendere in pista per prendere confidenza con la monoposto e il tracciato in vista della gara Dopo il quarto posto rimediato nel Gp d’Austria, Sebastian Vettel guarda alla gara di Silverstone con fiducia. Il pilota Ferrari, in una delle piste più belle e blasonate del calendario di Formula 1, è pronto a lottare per le posizioni di vertice, ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

Formula 1 - il Direttore di Gara sicuro : “i casi in Canada e Austria? E’ come se paragonassimo mele e arance” : Michael Masi è tornato a parlare dei casi che hanno fatto discutere nelle ultime settimane, sottolineando come si tratti di due situazioni diverse I Commissari di Gara in Austria non hanno avuto dubbi nel consegnare la vittoria a Max Verstappen, nonostante la sportellata rifilata a Charles Leclerc a due giri dalla fine del Gran Premio. Photo4/LaPresse Il Collegio ha catalogato il contatto come un normale avvenimento di Gara, confermando ...

Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria : Charles non ci sta - il gesto di protesta sul podio [VIDEO] : Leclerc non ci sta: il gesto di protesta sul podio del Red Bull Ring dopo la vittoria di Max Verstappen Domenica caotica ieri al Red Bull Ring: Max Verstappen si è aggiudicato il Gp d’Austria, ma solo diverse ore dopo la fine della gara ha avuto la conferma del suo successo. L’olandese della Red Bull ha festeggiato normalmente sul podio, consapevole però di dover attendere la decisione dei commissari, incaricati di valutare la ...

Formula 1 – A tutto Vettel - dalle difficoltà Ferrari al ritiro : “forse non sarò intelligente abbastanza! Io come Michael Schumacher…” : Sebastian Vettel, le difficoltà Ferrari e il futuro nel mondo della Formula 1: il tedesco tra paragoni e ritiro La stagione 2019 di Formula 1 non è iniziata nel migliore dei modi per la Ferrari. 8 weekend di gara fatti di alti e bassi per il team di Maranello, ma nonostante ciò tutti nella casa del Cavallino non hanno perso la motivazione per migliorare sempre più e tornare al successo. photo4/Lapresse Vettel, primo fra tutti, non si ...

Formula 1 - il Collegio dei Commissari ha deciso : ecco come si chiude il caso Vettel : Il Collegio dei quattro Commissari del Gp del Canada ha preso una decisione definitiva sul caso Vettel Niente da fare per la Ferrari, il Collegio dei Commissari non ha valutato abbastanza rilevanti e significative le nuove prove presentate dal Cavallino per riaprire il caso Vettel. Resta dunque la penalità inflitta al tedesco a Montreal, così come rimane immutato l’ordine di arrivo del settimo appuntamento del Mondiale di Formula ...

Formula 1 – Stefano Domenicali ricorda Michael Schumacher : “si è rotto le gambe per una vite stretta male - ecco come ha reagito” : Stefano Domenicali ed il grande campione Michael Schumare: il CEO Lamborghini racconta l’ex pilota tedesco La Formula 1 sente il vuoto causato dall’assenza di Michael Schumacher: sono ormai passati 15 anni dalla sua ultima vittoria, ma in tanti hanno sognato e sognano una sua apparizione nel paddock nonostante il ritiro e l’incidente. L’ex pilota tedesco avrebbe sicuramente potuto dare il suo contributo al Circus ...

