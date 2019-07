David Trezeguet ubriaco alla guida | tasso alcolico 3 volte superiore alla norma | patente

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019)è stato fermato: il test del palloncino ha riscontrato unalcolemico 3e l’ex Juventus si è visto ritirare laCosta cara una degustazione di vino a. Di ritorno dall’evento di monforte dell’Alba, località delle Langhe nel quale aveva bevuto qualche bicchiere di troppo in compagnia dell’ex compagno Mauro German Camoranesi, il francese è stato fermato in via Po, a Torino. Visibilmentesi è rifiutato inizialmente di sottoporsi all’acol test, ma un’ora più tardi, quando ha finalmente effettuato il controllo, il risultato ha riscontrato un(valori tra 1,5 e 1,7). Secondo quanto riporta la ‘Rosea’ l’ex attaccante della Juventus è stato denunciato perin stato d’ebrezza e gli è stata ritirata la.L'articolo...

