Carla Bruni | Se Sarkozy flirta con un' altra gli taglio la gola nel sonno

Ironia social sulla cover di "Paris Match" con Sarkozy più alto di Carla Bruni - : Sandra Rondini La cover del magazine con i due coniugi che sembrano avere la stessa altezza, quando in realtà l'ex top model è alta 9 centimetri in più dell'ex presidente francese, ha scatenato gli utenti in meme, battute e fotomontaggi Epic fail per il magazine francese “Paris Match” la cui ultima copertina vede Nicolas Sarkozy e Carla Bruni posare insieme, teneramente abbracciati, con lei che appoggia il suo capo sulla spalla di ...

Lei è in ginocchio! La foto in cui Nicolas Sarkozy è più alto di Carla Bruni scatena l’ironia : Nicolas Sarkozy ha rilasciato una lunga intervista a 'Paris Match' nella quale ha parlato del suo nuovo libro 'Passions'. A catturare l'attenzione dei lettori, però, è stata la foto in copertina. Il politico, alto 1,66 cm, sovrasta la moglie Carla Bruni che è alta 1,75 cm. Dopo una valanga di meme e battute ironiche, 'Parish Match' è intervenuto per fare chiarezza. Nella foto presente in copertina, Carla Bruni sembra decisamente più bassa ...