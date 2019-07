Abc | chiudono Le regole del delitto perfetto e Marvel' s Agents of S H I E L D

blogo

(Di giovedì 18 luglio 2019) La stagione tv 2019-20 segnerà la fine, sulla Abc, di due dei suoi show più in voga (almeno tra le discussioni online) degli ultimi anni: nel corso dell'annata, infatti, vedremo le ultime stagioni de Ledele di'sof S.H.I.E.L.D.La notizia della chiusura, dopo sei stagioni, del procedural drama a tinte thriller prodotto da Shonda Rhimes e con Viola Davis nei panni della protagonista risale in realtà a qualche giorno fa. "Ha fatto la storia della televisione con la sua interpretazione indimenticabile dell'iconica antieroina Annalise Keating", ha detto la presidente del network Karey Burke a proposito del lavoro fatto in questi anni dalla Davis, che le è valso anche un Emmy Award come Migliore attrice protagonista di una serie Drama, la prima attrice di colore a portare a casa la statuetta in questa categoria.Abc,Le ...

