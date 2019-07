Trafficavano chihuahua dall' Europa dell' Est | denunciate due donne

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lavinia Greci Finite al centro'indagine, le titolari di un allevamento del Bresciano. Gli animali venivano rivenduti, dopo la falsificazionea documentazione e dopo l'apposizione di microchip detenuti illecitamente, assicurando così ingenti profitti Avevano messo in piedi in un sistema di traffico illecito di cuccioli diprovenienti'Est, ma le due responsabili sono state scoperte e. Secondo quanto riportato da Il Giorno, sotto sequestro sono finiti 56 cani e sono stati rintracciati 150 pedigree falsificati e diversi farmaci ospedalieri. L'indagine, avviata da mesi e coordinataa Procura di Reggio Emilia, è riuscita a dimostrare come le due titolari di un allevamento di chihuaha a Bedizzole, in provincia di Brescia, avessero costituito un sistema che garantiva l'importazione degli animali. Che venivano rivenduti, dopo la ...