Torino | scappato lo scrittore killer dopo la condanna definitiva a 25 anni di carcere

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ha deciso di scappare Daniele Ughetto Piampaschet e di lasciare, così, senza epilogo, l'atto finale della lunga sceneggiatura del delitto di Anthonia Egbuna, la ventenne nigeriana trovata cadavere nelle acque del Po nei pressi della diga di S. Mauro, nel torinese, nel febbraio del 2012. Egbhuna era scomparsa nel nulla il 28 novembre 2011, data in cui i magistrati ipotizzano sia stata uccisa e poi gettata nel fiume. LoL'aspiranteè fuggitola sentenza della Cassazione che lo hato a 25per l'omicidio della sua allora fidanzata. In una serie di romanzi mai pubblicati, secondo gli investigatori, vi sarebbero evidenti riferimenti alla morte della donna. In particolar modo, nell'inedito manoscritto "La rosa e il leone" il torinese si era palesemente ispirato al suo incontro con la ragazza nigeriana (che allora si prostituiva nelle strade tra ...

giampietrogiova : Ora Savoini sembra un povero scappato di casa che lavora in proprio per truffare qualche gonzo, io credo che sia mo… - alebrizzi : @frasurano Non saprei! Sono scappato a Torino. - baldunggreen : RT @barabeke_it: Sono sbalordito. #DiMaio ha ammesso che se il Salone dell’Auto è scappato da #Torino è “anche responsabilità del M5S”. Abb… -