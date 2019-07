Saldi in Sicilia deludenti | il bilancio è negativo

direttasicilia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Le vendite promozionali di fine sono iniziate il 1 luglio ine non hanno di certo brillato. Ianticipati vedono al momento un netto. Secondo le associazioni dei venditori la decisione di anticipare al primo luglio l’avvio degli sconti non ha determinato alcun esito favorevole in termini di vendite e i commercianti sono insoddisfatti e la merce è ancora tutta da smaltire. Il mezzo flop deiinviene confermato dal presidente della Confederazione italiana esercenti commercianti, Salvatore Bivona, commentando i risultati di un sondaggio in tempo reale a cura dell’Osservatorio economico regionale dell’associazione di categoria, che ha riguardato prevalentemente il centro storico della città di Palermo e la provincia. Proprio nel centro storico, opera prevalentemente il campione di commercianti preso in esame. Secondo la «Cidec», anche per via ...

