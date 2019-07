Roma | Mancini a Villa Stuart per le visite mediche | “Sono molto contento”

Calciomercato Roma - arriva Mancini : cifre e dettagli. Si insiste per Higuain : Calciomercato Roma- E’ fatta, Gianluca Mancini è un nuovo giocatore della Roma. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” il centrale difensivo sbarcherà nella capitale nelle prossime ore. Domani le visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto. Accordo di 5 anni e via alla nuova avventure in giallorosso. L’Atalanta incasserà 2 milioni subito per il […] L'articolo Calciomercato Roma, arriva Mancini: cifre e ...

Calciomercato Roma - Mancini e Alderweireld priorità : possono arrivare entrambi : La Roma pensa ai colpi in difesa: quasi fatta per Mancini, si lavora per Alderweireld. possono arrivare entrambi. Idee argentine: Almendra e Vargas.“powered by Goal”L’estate è movimentata in casa Roma: dopo aver sistemato le questioni di bilancio, il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi punta a sistemare la difesa, che ha perso Manolas, per dare al nuovo numero 1 Paul Lopez più copertura e sicurezza.Secondo ‘Sky ...

Roma - De Rossi pronto al ritiro : Mancini lo aspetta in Nazionale : Daniele De Rossi avrebbe deciso di chiudere la sua carriera: non ci sarà un’altra squadra dopo la Roma, ma non resterà come dirigente.“powered by Goal”Così come Totti, anche Daniele De Rossi è pronto a smettere con il calcio giocato dopo l’addio alla Roma.Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, la decisione sarebbe già stata presa: non ci sarà un’altra squadra nella carriera di De Rossi.Le offerte per lui non sono ...

Calciomercato Roma – Beffa Barella? Il calciatore ha scelto l’Inter. E per il dopo Manolas c’è Mancini : Una telenovela. Questo sembra essere diventato il futuro di Barella. Inter, poi Roma, e poi ancora Inter. Incertezza sulla prossima squadra del giovane centrocampista. Come affermato dal noto giornalista Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale‘ su Sky Sport, infatti, pare che il calciatore del Cagliari abbia manifestato già da tempo la sua intenzione di andare all’Inter, nonostante le parole del presidente ...