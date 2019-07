Oroscopo agosto | Scorpione | emozioni condivise con il partner

Oroscopo agosto - Sagittario : c'è voglia di fare follie : I nativi del segno del Sagittario nel mese di agosto avranno voglia di fare follie, di evadere dalla propria routine che oramai sta stretta, e alcuni vorranno vivere un mese senza alcun freno. In verità è da molto che diversi nati sotto questo segno si sentono pronti per fare avventure di ogni sorta: agosto sarà il mese in cui sarà possibile concretizzare questa possibilità, scollegando del tutto il cuore dalla testa e divertendosi alla grande. ...

Oroscopo agosto - Cancro : sarà un periodo di viaggi emozionanti : Per i nativi del segno del Cancro, questo mese di agosto sarà dedicato ai piccoli piaceri della vita, ai quali spesso e volentieri ultimamente alcuni non hanno dato molta importanza. sarà quindi un mese dedicato a queste cose, agli hobby, alle uscite con il partner e con gli amici, ma non sarà il periodo dei lunghi viaggi o comunque cose “fatte in grande”. Man mano che il mese proseguirà però ci potrebbe essere qualche nuvola ad addensare la ...

Oroscopo agosto - Leone : creatività e follie all'orizzonte : I nativi del segno del Leone avranno il Sole dalla propria parte in questo mese di agosto. Dunque molti lasceranno spazio alla creatività e alla follia. Questa situazione indurrà alcuni anche a puntare troppo in alto, rischiando di perdere il contatto con la realtà e tutto ciò che si porta dietro. E' forse più opportuno, a volte, lasciar perdere per un po' le più grandi ambizioni, per fare spazio invece alle piccole cose che rendono le giornate ...

Oroscopo agosto - Vergine : è il momento di abbandonare la corazza : Nel mese di agosto i nati sotto il segno della Vergine avranno bisogno di una tregua dalle mille fatiche, serve uno stacco dal mondo del lavoro che li faccia recuperare energie sia fisiche che mentali. Quindi nel mese di agosto ci sarà la necessità di lasciarsi un po' andare, di abbandonare quella corazza che tanti Vergine amano indossare, per invece godersi la vita, le amicizie (escludendo quelle che arrecano noie) e il partner. Ma soprattutto, ...

Oroscopo agosto - Bilancia : sarà un mese di alti e bassi : Per voi nativi del segno della Bilancia, agosto sarà un mese diviso in due, che vi donerà molta felicità assieme a chi vi circonda ma anche dei momenti di pessimismo molto pesanti e difficili da superare. sarà un mese che non sarà del tutto spensierato, ma nemmeno così 'buio', dal momento che si sta comunque parlando di estate. Godetevi ogni cosa che il mese vi offrirà, riflettendo su alcune scelte, perché è sempre un bene pensare prima di ...

Oroscopo agosto - Gemelli : sarà un mese di avventure : Voi nativi del segno dei Gemelli avete fatto di tutto per effettuare alcuni chiarimenti alla vostra situazione complessiva ma, una volta risolti, questi problemi potrebbero seriamente arrecarvi qualche noia. La 'corsa' si è arrestata un po', ma nel mese di agosto farete una rimonta sensazionale, che vi porterà ad avere una avventura del tutto diversa e che sarà anche determinante per il proseguimento della vostra vita. Il cielo è sereno per voi, ...

Oroscopo agosto - Toro : si potranno fare progetti importanti : Per voi nativi del segno del Toro, il mese di agosto sarà un mese di vacanze che dovrete assolutamente prendere per ricaricarvi delle energie perse durante la prima tranche di questa estate. Al tempo stesso, però, sarà anche un periodo in cui potrete fare progetti importanti, che potrebbero cambiarvi la vita e farvi fare anche qualche salto di qualità non indifferente. Insomma, ci saranno più occasioni per concentrarvi su di voi e su ciò che ...

Oroscopo agosto - Ariete : sarà un mese di decisioni : Per voi nativi del segno dell'Ariete, se il mese di luglio è stato caratterizzato da una chiamata a raccolta delle energie di cui necessitavate, il mese di agosto sarà fatto di scelte, quasi tutte da prendere di getto, istintivamente, senza pensarci troppo. Ovviamente saranno esclusi i consigli, perché la decisione deve arrivare direttamente dal vostro cuore e dalla vostra testa, e non influenzata da secondi o terzi, i quali potrebbero seguire ...

Oroscopo agosto : riposo per i segni di terra - prospettive amorose per quelli di acqua : Nel mese di agosto 2019 ogni segno zodiacale vorrà godersi gli ultimi periodi di vacanze con grinta e voglia di divertirsi, di assimilare soltanto il meglio di questo mese. Alcuni in particolare avranno bisogno di questo periodo soleggiato per staccare la spina dal lavoro e da tutto ciò che li fa sentire oppressi per ritornare più carichi di prima. Qualcuno potrebbe trovare delle serie opportunità amorose - ma anche dal punto di vista delle ...

Oroscopo agosto : mese incredibile per Leone e Sagittario - amore per l'Ariete - Pesci top : Per l'ottavo mese dell'anno, il mese di agosto, gli astri riserveranno una buona dose di fortuna e amore per i segni di fuoco, in particolare per i nativi Leone, che potrebbero aspettarsi delle piacevoli sorprese. Per i nativi Sagittario il mese di agosto sarà all'insegna del divertimento, mentre i nativi Vergine saranno favoriti nelle relazioni di coppia. I nativi Pesci, riusciranno ad andare bene nel lavoro, portando al successo un progetto ...

Oroscopo Branko di agosto 2019 : le previsioni del prossimo mese : Oroscopo agosto di Branko: le previsioni dello zodiaco del mese prossimo Dal libro “Branko 2019, Calendario Astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, riportiamo in questo articolo alcune piccole indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del mese di agosto 2019, per ognuno dei dodici segni. Il nuovo mese inizierà, per l’Ariete, con una Luna nuova che si formerà nel punto più caldo del ...

Oroscopo Paolo Fox di agosto 2019 : previsioni del mese prossimo : Paolo Fox, Oroscopo mese di agosto: le previsioni astrologiche della seconda parte dell’estate La prima parte di luglio è quasi trascorsa perciò, in vista dell’avvicinarsi del nuovo mese, dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare” uscito in edicola alla fine del 2018 con lo zodiaco di tutto il 2019, sveliamo in questo pezzo le prime anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del mese di agosto di ...

Oroscopo agosto Pesci : tanto tempo libero - relazioni e amicizie favorite : Il mese di agosto per i nativi Pesci, sarà caratterizzato per una buona parte da un lungo periodo di ferie che sfrutterete per riposarvi e staccare la spina dalle faticose giornate lavorative. Ciò non significa che non lavorerete affatto, anzi, nel periodo di lavoro cercherete comunque di dare il meglio di voi stessi per cercare di portare a casa degli importanti guadagni. Ottime prospettive per quanto riguarda l'intesa di coppia, che durante il ...

Oroscopo agosto Acquario : tante energie - pochi impegni e molta voglia di svago : Il mese di agosto per i nativi Acquario sarà caratterizzato da un'incredibile energia che permetterà di affrontare senza sosta le roventi giornate estive. Tutta questa gran voglia di fare vi permetterà di lavorare, stare con l'amato e divertirvi senza mai sembrare affaticati. Lavoro un po' altalenante attorno l'inizio del mese, ma non getterete la spugna e cercherete di recuperare migliorandovi e ritornando in pista con la vostra solita grinta. ...