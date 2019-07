Lotteremo con lei e per lei! Gemma Galgani, il messaggio dopo la brutta notizia di questi giorni

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza da settimane, i fan dipossono continuare ad avere aggiornamenti della dama via Instagram. Ed è proprio lì, sul social, che il pubblico di Maria De Filippi ha appreso che presto rivedràin tv. Molto prima di settembre, quando tornerà in onda il dating show di Canale 5. Laè infatti ora impegnata nelle riprese di Giortì, il nuovo format Fascino dedicato alle feste che la vedrà protagonista insieme a Giulia De Lellis.Una serie di Storie pubblicate sul profilo Instagram dell’influencer, infatti, ha svelato una parte del set. E nel filmato postato dalla De Lellis compare anche: “Stiamo per iniziare Giortì. Ce ne saranno delle belle, quindi mi raccomando. Noi non possiamo raccontarvi molto, però stiamo per arrivare. Nuovo programma”. “Mi raccomando, seguiteci” ha aggiuntoGiortì andrà in onda su La5 ed è “il racconto di una festa indimenticabile – si legge sul sito Witty Tv – Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare. Raccontaci la tua”.