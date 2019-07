LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.48 Il diciottesimo ed ultimo dei qualificati è il portoricano Quintero a quota 396.70. 6.45 Aritmeticamente eliminato anche. 6.42 Assieme ai primi tre è già qualificato anche Nikita Shleikher, quarto con 436.30. 6.40 Arretra in 14ma posizione, già fuori dai 18. 6.37 Il cinese Cao si piazza terzo (in attesa di Shleikher), ma è a ad oltre 30 punti da Laugher ed a quasi 50 dal connazionale Xie. 6.33 Al momento è 11°, mentre scivola in 17ma piazza. Restano però ancora molti atleti chiamati all’ultima rotazione. 6.30 Il tedesco Hausding scavalca il russo Kuznetsov e si porta momentaneamente in quarta posizione alle spalle del messicano Pacheco. 6.26 Xie vince le eliminatorie, allungando ancora su Laugher: 499.15 per il cinese, 485.50 per il britannico. 6.23 Al ...

