Juventus | scambio veloce tra Ronaldo e Higuain E Sarri si esalta | “Oh | ora mi piace | oh”

DYBALA AL MILAN PER ROMAGNOLI ALLA Juventus/ Ipotesi scambio : Bonucci-Higuain bis? : DYBALA al MILAN e ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS? L'ultima indiscrezione di calciomercato ricalca il maxi-scambio dell'estate scorsa...

Calciomercato Juventus - FcInterNews : 'Paratici proporrà lo scambio Kean-Icardi' : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Mauro Icardi, che è stato scaricato ufficialmente dall'Inter. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte e avrebbe già trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento a Torino. I bianconeri avrebbero offerto al giocatore otto milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024 dopo l'incontro di Fabio ...

Juventus - SportMediaset : 'Possibile scambio con l'Inter - Icardi a Torino e Kean a Milano' : l'Inter di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro Icardi, che è ritornato a Milano in intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima ...

Calciomercato Juventus : clamorosa proposta di scambio per Icardi : Calciomercato Juventus: Icardi praticamente fuori rosa all’Inter, si prospetta uno scambio che avrebbe del clamoroso. Dopo le vicende degli ultimi giorni e la decisione consensuale di ieri dell’Inter e di Icardi di interrompere la preparazione a Lugano, la Juventus è rimasta l’unica squadra in corsa per l’attaccante argentino. La situazione di forza in cui si […] More

Juventus - retroscena di mercato : a maggio proposto scambio Dybala - Gabriel Jesus : È sempre tempo di calciomercato: le società oramai lavorano tutto l'anno alla ricerca di rinforzi ideali o magari anche per 'fiutare' possibili occasioni di mercato. È il caso ad esempio della Juventus, che ha lavorato molto per 'regalare' a Maurizio Sarri due parametri zero molto importanti come Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, così come è oramai da diversi mesi che starebbe lavorando al probabile arrivo di De Ligt a Torino. Come è tipico quindi, ...

Calciomercato Juventus : la pazza idea di uno scambio stellare col City : Calciomercato Juventus : che pazza idea . Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riportata una notizia che ha, a dir poco, del clamoroso. Secondo la rosea, sul finire della scorsa stagione Juventus e City avrebbero avviato una riflessione sulla possibilità di uno scambio tra l’argentino Paulo Dybala ed il nazionale verdeoro Gabriel Jesus. Uno […] More

Calciomercato Juventus : la pazza idea di uno scambio STELLARE col City : Calciomercato Juventus : che pazza idea . Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riportata una notizia che ha, a dir poco, del clamoroso. Secondo la rosea, sul finire della scorsa stagione Juventus e City avrebbero avviato una riflessione sulla possibilità di uno scambio tra l’argentino Paulo Dybala ed il nazionale verdeoro Gabriel Jesus. Uno […] More

Juventus - possibile scambio Higuain - Icardi : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, e sarà evidentemente un lavoro importante quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che cercherà di far assimilare in maniera veloce il suo gioco alla rosa bianconera. Nel frattempo la dirigenza continua il lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Si attende la definizione della trattativa con l'Ajax per l'acquisto di De Ligt, per il quale ...

Juventus - scambio Higuain-Zaniolo : nuova mossa a sorpresa di Paratici : scambio HIGUAIN ZANIOLO- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus busserà alla porta della Roma con in mano un’offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. Paratici proverà a proporre ai giallorossi uno scambio con Higuain, anche se il ds Petrachi resta decisamente scettico. I bianconeri ci proveranno, tentando di inserire il Pipita in […] More

Icardi Juventus - contatti avviati : Paratici prepara lo scambio : Icardi Juventus – Le parole rilasciate ieri da Marotta non fanno trapelare dubbi: Mauro Icardi non fa più parte del progetto tecnico della nuova Inter di Antonio Conte. Il futuro dell’attaccante argentino è destinato però ad essere ancora in Serie A, con la Juventus di Maurizio Sarri che è pronta ad accogliere il bomber nerazzurro. I contatti con Wanda Nara sono stati allacciati da tempo […] More

Calciomercato Juventus - si valuterebbe lo scambio Mandzukic-Darmian col Manchester United : Sono già arrivate importanti operazioni di mercato per la Juventus in questo inizio luglio: dopo Ramsey dall'Arsenal, la Juventus ha ufficializzato gli acquisti del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma e di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. In questa giornata del 4 luglio sono previste le visite mediche di Gianluigi Buffon che quindi diventerà probabilmente il secondo portiere della ...

Calciomercato Juventus Dybala : ipotesi scambio con il Manchester United : Calciomercato Juventus Dybala- Stando alle indiscrezioni provenienti da oltre Manica, ed in particolaer da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Il talento argentino sarà impegnato, stasera, con la propria nazionale contro il Brasile, in una sfida che vale l’accesso alla finale della Coppa America. Sebbene al momento […] More

Calciomercato Juventus - Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More

Calciomercato Juventus Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More