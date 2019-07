CorSport | Ancelotti pensa al 4-2-3-1 per valorizzare Insigne

CorSport : l’alternativa a James è Pepè - il profilo ideale per il Napoli bis di Ancelotti : Se la trattativa per James Rodriguez non dovesse andare in porto, il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo e volgersi ad un attaccante che possa garantire ad Ancelotti la profondità che tanto gli piace. Un nome giusto, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Nicolas Pepè. Il manager non esclude contatti con l’Italia Il francese di origini ivoriane ha incantato l’Europa con la sua ultima stagione nel Lilla ed è entrato nel ...

CorSport : Elmas in dirittura di arrivo. Secondo Ancelotti può diventare più forte di Barella : Sembra ormai in dirittura di arrivo la trattativa per il centrocampista 19enne del Fenerbahce Eljif Elmas. Un talento puro quello del 19enne macedone, che Ancelotti ha puntato sin dall’inizio del mercato. Dopo lo spoiler arrivato nei giorni scorsi dal presidente De Laurentiis, ieri anche Gianluca Di Marzio ha confermato la chiusura dell’affare. Il Corriere dello Sport di oggi scrive che a Re Carlo è sempre piaciuto e che è convinto che ...

CorSport : “Che spettacolo il Napoli di Ancelotti a porte aperte” : Sul Corriere dello Sport Franco Ordine elogia l’atteggiamento del Napoli di Ancelotti, che si apre ai tifosi in un’atmosfera quasi “famigliare” per ricostruire il cordone ombelicale tra la squadra e i tifosi “dopo la stagione algida seguita al dopo Sarri”. Ordine si riferisce alla conferenza stampa dell’altra sera da Dimaro. In cui il mister ha elargito risposte accattivanti a domande puntigliose di ...

CorSport : il nuovo Fabian di cui parla Ancelotti potrebbe essere Elmas : Nella conferenza stampa di ieri Ancelotti ha parlato di un “nuovo Fabian”. Il Corriere dello Sport avanza l’ipotesi che possa essere Elif Elmas. 20 anni a settembre, il centrocampista del Fenerbahce ha già una notevole esperienza: mediano, mezzala, trequartista,“ha piedi che sanno di zucchero filato” e una carriera davanti. È da un po’ che Giuntoli sta provando a ridurre le distanze con il club turco. Le sensazioni sono che si sia in dirittura ...

CorSport : Veretout è tentato dalla Champions e da Ancelotti : Veretout al centro dei desideri. Sul centrocampista della Fiorentina ci sono la Roma, il Milan e, naturalmente, il Napoli. Il Corriere dello Sport racconta dell’incontro di ieri tra Pradè e Petrachi. Il tentativo da parte dei giallorossi di accaparrarsi il francese come ipotesi B in attesa di un responso su Barella è concreto, ma ci sono due cose che fermano la trattativa. La prima è che la Fiorentina vuole 25 milioni cash e non accetta la ...

CorSport : La meglio gioventù di Ancelotti per il centrocampo : Elmas e Almendra : Nella corsa al rinforzo del centrocampo il primo nome nella lista della spesa compilata da Carlo Ancelotti è quello di Elmas, il diciannovenne del Fenerbahce e della Nazionale macedone. Ma, scrive la Il Corriere dello Sport, fa capolino un altro 19enne, Augustin Almendra, che torna prepotente sulla scena. Il talento del Boca e della Seleccion Under 20 incuriosisce Re Carlo che punta sulla “meglio gioventù” per sostituire Diawara. Musica per De ...

CorSport : Il nuovo Napoli di Ancelotti punta ad essere competitivo per lo scudetto : Con Manolas il Napoli mette a segno un nuovo colpo importante per rafforzarsi in vista del prossimo campionato. Se dovesse arrivare anche James Rodriguez, scrive oggi il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbe sicuramente colmato almeno in parte il gap con i bianconeri. Come giocherà il Napoli della prossima stagione? Il quotidiano sportivo parte da una certezza, come vorrà Carlo Ancelotti. Se in difesa abbiamo la sicurezza di Meret, adesso ...

CorSport : Quello della prossima stagione sarà il Napoli di Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Uno show a 360° che ha toccato tutti i itemi, dallo stadio alla nuova maglia, passando per il mercato. Addii e arrivi. Per adesso la sicurezza è quella dell’addio di Albiol e dell’arrivo di Di Lorenzo. Ma Manolas è praticamente alla porta e anche con James Rodriguez la trattativa è avanzata. Ma le parole più interessanti ...

CorSport : Del Progetto di Ancelotti fanno parte Koulibaly - Allan e Insigne : Nel Progetto di Ancelotti sono compresi Koulibaly, Allan e Insigne, scrive il Corriere dello Sport. In alternativa ci sono solo le catene come detto proprio dal mister. A meno che non ci siano offerte così folli da essere prese in considerazione. Però il Napoli, a dicembre, ha resistito al Psg che voleva Allan. E poi ha blindato KK con una clausola da 150 milioni di euro. E ha persino messo pace con Insigne con il caffè del primo maggio in ...

CorSport : Ancelotti come Rafa. Guida il mercato e lo arricchisce di suggerimenti : Il Corriere dello Sport racconta la rivoluzione calma di Carlo Ancelotti, il mister che “ha convinto De Laurentiis a reinventare il Napoli”. Una rivoluzione che è appena iniziata: il Napoli sta cambiando volto proprio come accadde con Benitez nel 2013. Il primo anno di valutazione Nel suo primo anno, Re Carlo, d’intesa con il presidente, si è dedicato alla conoscenza dell’organico ereditato da Sarri e a proporre il suo ...

CorSport : Ancelotti e James si erano già sentiti a marzo : Questa sessione di calciomercato del Napoli gira, almeno per il momento, intorno al nome di James Rodriguez. La pista per il colombiano si fa sempre più calda e sembra oramai chiuso anche l’accordo con il Real. Ma Antonio Giordano sul Corriere dello Sport racconta come tutto abbia avuto inizio molto prima di oggi. In realtà l’amore tra James e Ancelotti c’è dai tempi del real, in cui il calciatore ha trovato in lui un maestro ...

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real : CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell’ affare, con l’ attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

CorSport : Zielinski è il punto fermo del centrocampo di Ancelotti : Il punto fermo del prossimo Napoli di Carlo Ancelotti si chiama Ptior Zielinski. Il Corriere dello Sport definisce il polacco il Jolly della formazione azzurra. Ptior ha giocato in coppia con Fabian, ma anche al fianco di Allan e Milik, ricoprendo tutti i ruoli del centrocampo e in maniera esemplare. Dispensatore di palla e interditore, non c’è ruolo che non sia pronto a svolgere in squadra e lo ha confermato in una delle poche interviste ...