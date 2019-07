Barbara d' Urso Omaggia Camilleri e gli haters impazziscono | ' Indegna | ti schifava!'

"Barbara D’Urso è insostituibile" - parola di Maurizio Costanzo - : Roberta Damiata Nonostante i suoi programmi siano stati tutti confermati, Barbara D'Urso potrebbe scegliere se condurre o meno "Domenica Live". Maurizio Costanzo non ha dubbi in proposito! "Barbara è insostituibile" Sta diventando virale la dichiarazione di Maurizio Costanzo su Barbara D’Urso. Un attestato di stima e di affetto, ma soprattutto una seria opinione professionale. Durante la presentazione degli ultimi palinsesti, ...

Pamela Prati - il finto matrimonio diventa un film : la Bartolotti sarà Barbara D'Urso : Il caso più discusso dell'anno diventa un film. Si parla del finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone che ha riempito pagine e pagine di settimanali e svariate ore di televisione. E in queste ore è arrivata la notizia che tutti i 'fan' del caso Prati aspettavano: ben presto uscirà la pellicola cinematografica che racconterà dall'inizio alla fine questa triste vicenda. A rivelarlo è stato il giornalista Gianni Ippoliti, il quale ha ...

Barbara d’Urso via da Domenica Live? Costanzo : “E’ insostituibile!” : Domenica Live: Barbara d’Urso lascia? Maurizio Costanzo fa chiarezza Piersilvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019 – 2020, ha annunciato che Barbara d’Urso potrà decidere in totale autonomia se condurre nuovamente Domenica Live oppure no. Al momento la presentatrice, secondo diverse indiscrezioni circolate online, pare voglia continuare a presentare anche questa trasmissione dalle 17.20 circa. Ci ...

Barbara d’Urso - Filippo Nardi la provoca : “Pratico ciò che predico” : Filippo Nardi: la provocazione a Barbara d’Urso dopo il commento choc Filippo Nardi, negli scorsi giorni, ha fatto discutere e non poco per aver lasciato un vero e proprio commento choc a Barbara d’Urso. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva risposto alla bella presentatrice partenopea che, aveva chiesto alcuni consigli sul look ai followers, una giacca di pelle le sarebbe calzata a pennello se sotto ...

Barbara D’Urso - un vip commenta in modo malizioso il suo scatto su Instagram : A 62 anni Barbara D’Urso è ancora bellissima e in splendida, per questo non sorprende che sia riuscita a conquistare anche diversi vip. Primo fra tutti Filippo Nardi, che su Instagram ha scritto un commento molto malizioso ad una foto della conduttrice. Deejay, opinionista ed ex gieffino, è stato spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso e non ha mai nascosto la sua ammirazione per la presentatrice. Barbara, dopo una stagione ...

Vacanze vip a Capri - da Barbara d'Urso a Caterina Balivo (FOTO) : Tutti alla Taverna Anema e Core di Gianluigi Lembo, ormai punto di riferimento di star italiane ed internazionali

