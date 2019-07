Whistleblowing | oltre due segnalazioni di condotte illecite al giorno Cantone | “Servono

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019)duedial, 783 nel solo 2018, più del doppio rispetto all’anno precedente. Sono i numeri del quarto rapporto Anac sul, in cui si trovano anche i dati dei primi sei mesi del 2019: sono già arrivate 439. Nel 2019 sono aumentate quelle provenienti dal Sud e dalle Isole, si registra una leggera flessione per quelle del Centro Italia, mentre diminuiscono quelle che arrivano dalle amministrazioni del Nord. “Girare la testa dall’altra parte è un vero e proprio comportamento di complicità che viene sempre più messo in discussione”, ha affermato il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaelenel corso della presentazione del rapporto. Tra le tipologie di illeciti segnalati tramitei più frequenti si confermano gli appalti illegittimi (22,6%). In calo i casi di ...

