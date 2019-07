Una green society per un futuro ricco di promesse

Ecco i dieci motivi per cui Milano potrà definirsi Una “Green City” : Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, ...

Alessia Scarso al concorso di Greenwich con Eclissi di LUna che si specchia su Etna : Alessia Scarso, selezionata al prestigioso concorso “Astronomy Photographer of the year” di Greenwich con la foto dell'Eclissi di Luna su Etna

Clima - Greenpeace Italia in azione su Una trivella : “Ci state bruciando il futuro. Stop combustibili fossili” : Attivisti e attiviste di Greenpeace Italia sono in azione da questa mattina all’alba sulla piattaforma di estrazione “Prezioso”, situata nello Stretto di Sicilia, sulla quale hanno aperto un banner con il messaggio “Ci state bruciando il futuro”, diretto al governo Italiano, che non sta facendo abbastanza per affrontare l’emergenza Climatica. Gli attivisti, partiti dalla Rainbow Warrior, espongono messaggi con alcuni dei ...

La moda "green" di OVS : il nylon recuperato in mare diventa Una capsule collection : Il brand di abbigliamento adotta una strategia sostenibile con una iniziativa in collaborazione con Healthy Seas

Isola d’Elba-Capraia - il mare è Una “zuppa di plastica” : la videodenuncia di Greenpeace : “Una vera e propria ‘zuppa di plastica‘, insieme a materiale organico di vario tipo, è quello che abbiamo trovato oggi nel Mar Tirreno, nella zona tra Elba-Corsica-Capraia all’interno del Santuario dei Cetacei. Bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica… per lo più imballaggi che vengono usati per pochi minuti ma restano in mare per decenni, hanno ...

Cambiamenti climatici : gli studenti incontrano la pubblica amministrazione per Una Milano ancora più green : Raccontare i Cambiamenti climatici, i fattori di rischio per l’ambiente, parlare di soluzioni che possano aiutare a limitare gli agenti inquinanti nell’atmosfera. Queste sono le tematiche principali affrontate nel progetto “OBIETTIVO CLIMA: iCHANGE”,sviluppato daENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO2, insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. ...

Plastica - Greenpeace - AMP di Tavolara e la Regione Sardegna liberano Una tartaruga caretta caretta : Greenpeace insieme all’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo e alla Regione Sardegna, all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile, hanno ridato libertà sabato scorso, dalla spiaggia di Tramontana, sull’isola di Tavolara. ad una tartaruga caretta caretta che era stata trovata, a fine febbraio, in evidente di difficoltà per aver ingerito grandi quantitativi di Plastica. «La Plastica minaccia i nostri mari e le creature che lo ...