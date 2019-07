Tre condanne per disordini durante sgombero

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – Sono stati condannati a un anno di reclusione con la sospensione condizionale, i tre arrestati ieri dalla Digos di Roma per iavvenutilodella ex scuola ‘Don Calabria’ di via Cardinal Capranica, a Primavalle. Il giudizio direttissimo si e’ svolto questa mattina a Piazzale Clodio. L'articolo Treperproviene da RomaDailyNews.

