Su Sky le serie tv tra le più nominate agli Emmy 2019

City on a Hill - la serie con Kevin Bacon dal 3 settembre su Sky Atlantic : City On a Hill, dal 3 settembre su Sky Atlantic arriva il noir di Showtime con Kevin Bacon e Aldis Hodge. Trailer (ITA) E’ il 3 settembre il giorno scelto da Sky Atlantic per il debutto di City on a Hill in Italia, la serie nata da un’idea del Premio Oscar Ben Affleck, che qui ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Nel cast, due nomi molto noti al publico: Kevin Bacon (The Following), protagonista della serie ...

City on a Hill - a settembre su Sky Atlantic la serie con Kevin Bacon che racconta il Boston Miracle degli anni '90 : Boston nei primi anni '90 era una città complicata e caotica. Corruzione e razzismo dominavano all'interno della polizia e ogni possibilità di riformare la situazione veniva osteggiata dai potenti della città. La rinascita della città capitale del Massachussets, l'uscita da questo lungo periodo d'ombra, è passata attraverso una profonda riforma cittadina della giustizia e una lotta ai traffici di droga e armi che controllavano la città.Questa ...

Chernobyl - 'liquidatore' eroe si suicida dopo aver visto la serie tv prodotta da Sky : Una terribile tragedia si è verificata in Ucraina, dove nello scorso giugno uno dei cosiddetti "liquidatori" di Chernobyl si sarebbe improvvisamente tolto la vita. A raccontare la vicenda ai media di tutto il mondo è stata la figlia 25enne della vittima. Lui aveva 61 anni e si chiamava Nagashibay Zhusupov. Era il 26 aprile del 1986, ben 33 anni fa, quando il reattore nucleare della centrale di Chernobyl improvvisamente esplose. Fu una tragedia ...

Prime immagini di Romulus - nuova serie Sky Original di Matteo Rovere : Sono state rilasciate le Prime immagini ufficiali dal set della nuova produzione Sky Original, Romulus, una serie di Matteo Rovere, al suo esordio alla regia di un progetto televisivo. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, la serie sarà composta da 10 episodi. Nel cast Andrea Arcangeli (The Startup, Trust - Il rapimento Getty),...

Warrior : su Sky Atlantic una serie action che porta la firma di Bruce Lee : Warrior - Andrew Koji Bruce Lee è morto quarantasei anni fa ma la sua passione per le arti marziali, che ha condiviso con il pubblico in oltre venti pellicole, libri e serie tv, continua a vivere e lo farà da questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic in Warrior, serie tratta da una storia da lui scritta nel 1971 e ritrovata postuma dalla figlia Shannon nel 1976. Warrior: tutto sulla serie tv in partenza alle 21.15 su Sky Atlantic Prodotta per ...

Warrior - su Sky Atlantic la serie tv ideata da Bruce Lee diventa realtà : Erano i primi anni Settanta quando Bruce Lee sviluppò un soggetto per una serie tv: un racconto con al centro un fenomeno delle arti marziali del vecchio West. Di quell'idea, però, a lungo tempo non se ne fece nulla. Negli anni Duemila, la figlia Shannon prese in consegna l'archivio del padre e trovò quelle pagine, scritte a mano, con quel soggetto che, nell'era delle serie tv, non poteva non essere preso in considerazione. Nasce così ...

Romulus serie Sky : Andrea Arcangeli - Gabriel Montesi e il cast sul set di Matteo Rovere : Nuove foto dal set di Romulus la serie tv di Sky ispirata al film "Il Primo Re" Direttamente da Sky arrivano le prime foto di Romulus, la serie tv ispirata al film “Il Primo ...

Romulus - le prime foto della serie originale Sky sulla nascita di Roma diretta da Matteo Rovere : Romulus, arriva una serie originale Sky di Matteo Rovere con Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli.Aggiornamento 15 luglio 2019: Sky Atlantic ha rilasciato le prime foto di Romulus, la serie di Matteo Rovere che arriverà prossimamente su Sky. Come potete vedere la produzione è attualmente in corso a Cinecittà World. Eccole:Romulus - serie Tv Sky Atlantic1 di 9 foto di: Francesca ...

Sky Box Sets/NowTV – Il catalogo : aggiunta la serie completa di Six Feet Under : Sky Box Sets il catalogo serie tv – Tutte le serie tv in onda settimanalmente su NowTV/Sky Go e le stagioni complete disponibili su SkyBoxSetsSky Box Sets il catalogo serie tv – A partire dal 1° Marzo 2016 tra i servizi proposti da Sky ai suoi abbonati è arrivato lo Sky Box Sets, una sezione dell’on demand dedicata alle stagioni complete di diverse serie tv. Dal 1° luglio 2017 Sky Box Sets è disponibile per tutti i clienti Sky. ...

Romulus sbarca su Sky Atlantic nel 2020 : tutto quello che c’è da sapere sulla serie : Per via della partecipazione di Matteo Rovere in molti hanno pensato che Romulus fosse una continuazione ideale del film che ha visto Alessandro Borghi protagonista, Il Primo Re, ma così non sarà. A rivelarlo è lo stesso regista che ha alzato il velo sulla serie in dieci episodi che sbarcherà nel 2020 su Sky Atlantic e le cui riprese andranno avanti fino al prossimo autunno in quel di Roma. Nonostante l'uso del protolatino anche nella serie, ...

Warrior - la serie di Bruce Lee dal 15 luglio su Sky Atlantic : Warrior, da stasera, lunedì 15 luglio, su Sky Atlantic arriva la serie scritta da Bruce Lee prima della sua scomparsa.Stasera, lunedì 15 luglio, arriva su Sky Atlantic la nuova serie Warrior. L’appuntamento è per ogni lunedì su Sky Atlantic e NOW TV con due episodi a settimana.Per Bruce Lee fu il sogno di una vita. Un progetto a lungo cullato dalla leggenda delle arti marziali ma mai andato in porto, un soggetto di poche pagine scritte a ...

Serie A 2019/20 - le amichevoli del Napoli in onda su Sky Sport : Dopo i tanti eventi estivi legati al calcio (i Mondiali femminili, gli Europei Under 21 e i Mondiali Under 20), la giostra della Serie A è pronta a ripartire, in vista della stagione 2019/20, con le classiche amichevoli pre-campionato.Nei prossimi dieci giorni, i più fortunati saranno i tifosi del Napoli abbonati Sky che, sul canale Sky Sport Serie A, potranno assistere alle prime tre amichevoli estive della compagine azzurra allenata da ...